Başkan Kazım Kurt, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u Ziyaret Etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti.



Ziya Selçuk'un makamında gerçekleşen ziyarete, Başkan Kazım Kurt ve Odunpazarı Belediye Meclisi CHP Grubu Başkan vekili Mahmut Süzen katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Bakan Selçuk ile Başkan Kazım Kurt Eskişehir'de hayata geçirilmesi planlanan projeler ile ilgili sohbet etti.



Bilimsel, laik, demokratik bir eğitimin gençler ve çocuklar için hayati önem taşıdığını belirten Başkan Kurt, eğitim sisteminde yaşanan sorunların çocukların ve gençlerin hayatını kabusa çevirdiğini söyledi. Yaşanan bu sorunların Bakan Ziya Selçuk tarafından çözüleceğini umut ettiklerini kaydeden Başkan Kurt, Odunpazarı'nda çocukların eğitimi ve kişisel gelişimi için çaba harcadıklarını anlattı. Gençlik ve Halk Merkezlerinde çocukların gelişimi için atölyeler açtıklarını kaydeden Başkan Kurt, "Çocuklarımız ve gençlerimize iyi ve aydınlık bir gelecek sunmak için çalışıyoruz" dedi.



Bakan Ziya Selçuk'un eğitim sistemini ve yaşanan sorunları bilen bir eğitim uzmanı olduğunu belirten Başkan Kurt, Selçuk'a çalışmalarında başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine hazır olduklarını söyleyen Başkan Kurt, misafirperverliği için Bakan Selçuk'a teşekkür etti.



Bakan Ziya Selçuk ise ziyaretinden ötürü Başkan Kazım Kurt'a teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerken "Eskişehir, üç üniversitesi ile eğitim konusunda Türkiye'nin gözbebeği şehirlerinden biridir" dedi. - ESKİŞEHİR

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