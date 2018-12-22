Başkan Kazım Kurt, Osmangazi Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Osmangazi
Mahallesinde vatandaşlarla buluşan Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi.
Bütün engellemelere rağmen, köyüyle, şehriyle, kasabasıyla iyi işler yaptıklarını söyleyen Başkan Kurt, bu nedenle 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Eskişehirlilerin Cumhuriyet Halk Partisini tercih edeceğini belirtti. "Biz, belediyeciliği biliyoruz. Odunpazarı Belediyesinin geliri, kendi kendini idare etmeye yeter. Bize ekstra bir şey vermesinler, istemiyoruz. Yeter ki gölge etmesinler" diyen Başkan Kurt, Odunpazarında gerçekleştirdikleri tasarruf çalışmalarını anlattı.
Çocuklar, kadınlar ve gençler için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Kurt, bu çalışmalar arasında kreş, okul öncesi eğitimi, okul derslerine takviyenin de yer aldığını dile getirdi. "Çocuklarımız, gençlerimiz lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanırken onlara destek olduk. Bunları yaparken şöyle dedik; 'Kadınları, çocukları mutlu olan bir Odunpazarı.' Bunu da oluşturmak için çalışıyoruz" diyen Başkan Kurt, Odunpazarı'na 11 ayrı mahalleye halk merkezi açtıklarını anlattı. 11 halk merkezinde 12 binin üzerinde kadının atölye çalışmalarına katıldığını vurgulayan Başkan Kazım Kurt, "Osmangazi Mahallesinde pazar yeri hariç, her şeyi yaptık. Pazaryeri
borcumuz, pazar yerini de yapacağız. Kamulaştırma işlemlerini bitirdik, projeleri yaptık. 2 kere ihaleye çıktık, maalesef ekonomik kriz ve çeşitli engelleme çalışmaları nedeniyle veremedik ihaleyi. Büyük bir ekonomik kriz var. Bunun için 3'üncü bir kişiye yani yap, işlet, devret ile yaptıramıyoruz. Umarım, kendi paramızla kendimiz yapacağız. Halk Merkezide o pazar yerinin içinde olacak. Her mahalleye halk merkezi yapmak istiyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Meclisinde Ak Partili Meclis Üyelerinin çoğunlukta olduğu için birçok çalışmanın engellendiğini anlatan Başkan Kurt, bu sorunun ortadan kalması için vatandaştan destek istedi. Başkan Kazım Kurt, " Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Ak Parti çoğunlukta oldu için Sanayi Çarşısı, Güneş Enerji Santrali gibi doğrudan Odunpazarlılar ve Eskişehirliler için faydalı olacak projeleri yaptırmadılar. Engellendik. Bunu Büyükşehir Belediyesi'nin Meclisinde çoğunlukta olarak engelleyebiliriz. Kırsalda CHP
'nin desteklenmesi gerekiyor. 2014'deki seçimlerde 4 ilçeyi toplamda 700 oyla kaçırdık. Bu 700 oy düzgün dağılmış olsaydı, biz bu belediyeleri alacaktık, dolayısıyla Büyükşehir Belediye Meclisindeki sayımız 10-12 kişi artacaktı. Çoğunluk CHP'de olacaktı. Bu engelleri kaldırırsak Eskişehir'i dünya şehri haline getirebiliriz. İlçelerdeki eş, dost, akrabalarınızı bu konuda uyarın. Bize sahip çıkın, destek verin. Biz de katılımcı, şeffaf, halkçı ve demokrat belediyecilik neyi gerektiriyorsa onları yapalım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR