Son Dakika Haberleri: Başkan Kazım Kurt Oyunu Kullandı

Başkan Kazım Kurt Oyunu Kullandı

1 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Şeker Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu'ndaki 2287 nolu sandıkta kullandı.

Başkan Kazım Kurt Oyunu Kullandı, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Şeker Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu'ndaki 2287 nolu sandıkta kullandı.

Başkan Kurt, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vatandaşları verdikleri oya sahip çıkmaya çağıran Başkan Kurt, uzun bir seçim çalışması yürüttüklerini belirtti. Çalışmalar sırasında zaman zaman gerginlikler ve dalgalanmalar olduğunu söyleyen Kurt, bugün demokrat bir tavır koyarak herkesin sonuca razı olması ve diğerinin hakkına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olarak bütün belediyelerde başarılı olacaklarına inandıklarını ifade eden Başkan Kurt, Eskişehir halkının beklenti ve arzusunun da bunu gösterdiğini dile getirdi. Sabahın erken saatlerden itibaren Eskişehir'deki bütün sandıklarda CHP'nin sandık görevlileri ve müşahitlerinin hazır bulunduğunu belirten Başkan Kazım Kurt, emeği geçen herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:48 Kaynak: İHA

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