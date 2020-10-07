Başkan Kazım Kurt'tan OSB yönetimine övgü; - Son Dakika

Başkan Kazım Kurt'tan OSB yönetimine övgü;

07.10.2020 11:38
Başkan Kazım Kurt'tan OSB yönetimine övgü;, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şehrin Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tecrübelerinden istifade etmesi gerektiğini, Başkan Nadir Küpeli ve ekibinin başarılı işlere imza attığını belirterek "Nadir bey ve ekibi şehrimizin sanayi potansiyelini yukarıları taşımak adına yoğun gayret...

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şehrin Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tecrübelerinden istifade etmesi gerektiğini, Başkan Nadir Küpeli ve ekibinin başarılı işlere imza attığını belirterek "Nadir bey ve ekibi şehrimizin sanayi potansiyelini yukarıları taşımak adına yoğun gayret gösteriyor" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Sarıca ile birlikte Eskişehir Organize Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Ziyarete ilişkin konuşan Başkan Kurt, "Şehrimizin güçlü bir sanayi altyapısı var. 51 yıllık bir tecrübe söz konusu. Eskişehir'in, biz yerel yöneticilerin bu tecrübelerden daha fazla yararlanması ve istifade etmesi gerekiyor. Nadir Bey ve ekibi de şehrimizin sanayi potansiyelini yukarıları taşımak adına önemli çalışmalar yapıyor. Örnek projelere imza atıyorlar. Bölgemize, şehrimize yeni yatırımcılar çekmek adına yoğun gayret gösteriyorlar. Biz yerel yöneticiler olarak sanayicilerimizin yanında olmalıyız" şeklinde konuştu. Kurt, ayrıca sanayi-kent bütünleşmesini sağladıkları için Başkan Küpeli'ye teşekkür etti.

"Şehrimiz ve sanayimizin büyümesi için çalışıyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise, göreve geldikleri günden itibaren yerel yönetimlerle uyum içerisinde çalıştıklarını aktardı. Yönetim olarak çalışmalarını sanayicilerin, şehrin menfaati doğrultusunda sürdürdüklerini aktaran Başkan Küpeli, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz şehrimizin ayrılmaz bir parçası. Nüfusumuz üçte biri sanayimizden geçimini sağlıyor. Biz, OSB yönetimi olarak şehrimizin kalkınması, sanayimizin büyümesi için çalışıyoruz. Başkanımızın dediği gibi burada 51 yıllık bir tecrübe söz konusu. Bu tecrübemizi kent geneline yaymalıyız. Şehrimizin var olan potansiyelini yukarılara taşımalıyız. Şehrimize yeni yatırımcılar kazandırmalıyız. Bunu da el birliğiyle yapmalıyız. Yerel yöneticilerimizi üretime dahil etmeliyiz. Sayın Başkanının bu ziyaretinde ayrıca Odunpazarı Belediyemizle hayata geçirmeyi planladığımız yeni projeleri görüştük, çok verimli ve yararlı bir görüşme oldu" ifadelerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Başkan Kazım Kurt'tan OSB yönetimine övgü;

Kazım Kurt, Odunpazarı, Küpeli, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Kazım Kurt'tan OSB yönetimine övgü; - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor
Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış         
19:06
Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor         
18:27
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı         
17:21
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:34:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kazım Kurt'tan OSB yönetimine övgü; - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei