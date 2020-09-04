Başkan Kazım Kurt'tan Prof. Dr. Fuat Erdal'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret eden Başkan Kurt, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Erdal'a çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak, Eskişehir'in kalkınması noktasında tüm kurum ve kuruluşlarla ile birlikte üniversitelerle de iş birliklerini geliştirmek istediklerini söyledi. Eskişehir'in bir üniversite kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, "Şehrimizde bulunan 3 üniversite ile ortak çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunun için önümüzde hiçbir engel yok. Anadolu Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'a çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Başkan Kurt'a desteği ve ziyareti için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR