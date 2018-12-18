Başkan Kazım Kurt, Türk Ocağı'nı Ziyaret Etti

Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, sivil toplum örgütlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde yer alan Eskişehir
Türk Ocağı'nı ziyaret eden Başkan Kurt, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Odunpazarı'nda hayata geçirdiği başarılı projelerden ve sivil toplum örgütlerini verdiği desteklerden dolayı Başkan Kurt'a teşekkür eden Nedim Ünal, Başkan Kurt'un Kırım
Meselesi ile ilgili yaptığı açıklamalara değindi. Başkan Kurt'u Kırım Meselesi'nde gösterdiği cesaretten dolayı tebrik eden Ünal, "Kazım Kurt, Kırım Meselesi'nde kimsenin gösteremediği cesareti gösterdi. Açıklamalar yaparak, Rusya
'nın antidemokratik uygulamalarına ve Kırım Halkına yönelik kötü davranışlarına tepki gösterdi. Soydaşlarımıza sahip çıktığı için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.
Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Odunpazarı'nı kültür, sanat ve eğitim merkezi yapmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Kurt, Şair- yazar Ataol Behramoğlu
'nun kitaplarını Odunpazarı Belediyesi
'ne bağışladığını açıkladı. Odunpazarı'na yeni bir kütüphane kazandıracaklarını belirten Başkan Kazım Kurt, bu kütüphanede Ataol Behramoğlu'nun kitaplarının olacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR