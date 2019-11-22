Başkan Keleş Katar İş Forumu toplantısına katıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, İstanbul'da düzenlenen Katar İş Forumu toplantısına katıldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, 21 Kasım2019 Perşembe günü İstanbul İnter Continental Hotel'de Katar İş Forumu düzenlendi. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'te bu toplantıya katılım sağladı. Başkan Keleş daha sonra ise aynı gün saat 15.30'da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımları ile düzenlenen Türk - Kırgız İş Forumu'nda yer aldı. - ZONGULDAK