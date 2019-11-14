Başkan Keleş Pakistan'da EİT toplantısına katıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Pakistan'ın Karaiçi şehrinde gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) Ticaret ve Sanayi Odası 27. Yürütme Kurulu, tüm komite toplantıları ile İslam Ticaret Sanayi Tarım Odası yatırım konferansına katıldı.



Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Pakistan'ın Karaiçi şehrinde gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) Ticaret ve Sanayi Odası 27. Yürütme Kurulu, tüm komite toplantıları ile İslam Ticaret Sanayi Tarım Odası yatırım konferansında Sanayi Yatırım ve KOBİ'lerin Teşviki Komite Başkanı olarak konuşma yaptı. KOBİ'lerin ve yabancı yatırımcının önemine vurgu yapan Başkan Keleş bölgesel entegrasyonun ön planda tutulması gerektiğini söyledi. Keleş Konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonuna toplantımıza ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. Burada sanayi yatırım fırsatları ve ortamı ile KOBİ'lerin ekonomilere sağlayacağı katkılar üzerinde duruyoruz. Hepimizin bildiği gibi EİT 2025 Vizyonu, üye devletlerin ekonomik rekabet güçlerinin ve sürdürebilirliklerinin yükselmesine stratejik bir yaklaşım getiriyor. Bunun içinde Bölgesel entegrasyonu ön planda tutuyor. İş yapma ortamı, başta sanayi olmak üzere tüm yatırımlar açısından belirleyicidir. İş yapma ortamının cazip olması, girişimciliğinde gelişerek yerleşmesine katkı sağlar. EİT bölgesi olarak zengin kaynaklarımız ve ciddi bir insan gücümüz var. Altyapılarımızı iyileştirdiğimiz sanayileşmenin ve yatırımların önünü açtığımız zaman ancak gerçek potansiyelimizi yakalamamız mümkün olacaktır. Bugün hepimiz biliyoruz ki yatırım olmadan kalkınma sağlanamaz, üretim artmaz. Bu sebeple yatırımlar ekonominin kalkınma sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Günümüzün küreselleşen dünyasında gerek sanayileşmiş ve gelişmesini tamamlamış ülkeler, gerekse gelişme yolunda olan ülkeler, yabancı, özel doğrudan sabit sermaye yatırımlarını kendilerine çekebilmek için büyük çaba harcamaktadırlar. Üye ülkelerimizin iş yapma kolaylığı açısından sıralaması, 190 ülke arasında 33 ile 173 arasında değişmektedir. İş yapma kolaylığı yatırım için temel göstergeler arasında yer almaktadır. Klasik anlamda kitlesel üretimin Batı'dan Doğu'ya doğru kaydığı bir dönemde, kuşkusuz ülkelerimizin daha fazla doğrudan yabancı yatırımcı çekebilmesi gerekir. Yabancı yatırım çekmek için yatırım ortamını cazip hale getirmek, altyapıyı iyileştirmek, bürokrasiyi azaltmak ve teşvik sistemlerini geliştirmek zorundayız. Bunun için piyasa ekonomisinin kurallarını eksiksiz uygulamak zorundayız. Hükümetlerimizi yatırımın teşviki ve korunması anlaşmasını tamamlamaları için teşvik etmeliyiz. Üretmeden, tüketmek, ekonomiyi gerçek anlamda büyütmüyor. Diğer taraftan KOBİ'ler EİT Bölgesi'ndeki ekonomik ve sosyal kalkınma için kritik öneme sahiptir. KOBİ'lerin kurulmasının teşvik edilmesi, ekonomik inşasında refahın ilerlemesinde ve yeniliklerin önünü açmada önemli bir rol oynamaktadır. Biz Türk iş dünyası olarak, işletmelerin %99 'u KOBİ niteliğinde olan Türkiye'nin katkılarıyla, EİT bölgesinde ortak bir refah alanının oluşturulmasını istiyoruz. KOBİ'lere son derece önem veriyoruz" dedi. - ZONGULDAK