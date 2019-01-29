Son Dakika Haberleri: Başkan Kenar: "Üreticilerden Kesilen Mera Fonu Kesintisi Kaldırıldı"

Başkan Kenar: "Üreticilerden Kesilen Mera Fonu Kesintisi Kaldırıldı"

30 dakika önce

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Mera Fonu kesintisinin kaldırıldığını söyledi.

Başkan Kenar:
Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Mera Fonu kesintisinin kaldırıldığını söyledi.

Başkan Kenar yaptığı açıklamada, "18 Ocak 2019 Tarih 30659 sayılı ResmiGazetedeyayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24. maddesine istinaden 4342 Sayılı Mera Kanununun 30. maddesinin birinci fıkrası (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır" dedi.

Başkan Kenar, Mera Fonu kesintisinin üreticilere büyük bir külfet getirdiğini söyledi. Özkök, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı hayvan ve süt satışında uygulanan mera fonu kesintisi ile ilgili Türkiyegenelindeki tüm borsalarla birlik ve beraberlik içerisinde gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonrasında Mera Kanununun Resmi Gazetede yayınlandığını belirten Ziraat Odası Başkanı Kenar, "Üreticilerimizden yaptığı her işlemde binde bir oranında kesinti oluyordu. Bu da üreticilerimize külfet getiriyordu. Çok şükür yapılan çalışmalar sonucunda üreticilerimizi bu külfetten kurtardık. 18 Ocak 2019 tarih 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanun ile yürürlükten kaldırıldı" dedi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu

8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 16:42:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kenar: "Üreticilerden Kesilen Mera Fonu Kesintisi Kaldırıldı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]