Üye Girişi
Başkan Kendirlioğlu, Aydın incirinin önemine dikkat çekti - Son Dakika

Başkan Kendirlioğlu, Aydın incirinin önemine dikkat çekti

09.08.2021 10:11
Başkan Kendirlioğlu, Aydın incirinin önemine dikkat çekti, System.String[]

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan incir için üreticilerin bu yıl en az 30 TL beklentisinin gayet doğal olduğunu ifade eden Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, incir ile ilgili kamuoyundaki bilgi kirliliğine de dikkat çekerek incirin değerinin...

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan incir için üreticilerin bu yıl en az 30 TL beklentisinin gayet doğal olduğunu ifade eden Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, incir ile ilgili kamuoyundaki bilgi kirliliğine de dikkat çekerek incirin değerinin bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aydın'ın coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan ve önemli ihracat ürünlerinden olan incirde, hasat sezonu başladı. İncir bahçelerinde hasat telaşı başlarken, üreticiler de bu yılki incir fiyatlarının yüksek olmasını ümit ediyor.

Aydın ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan incirde her yıl ortalama 50 bin ton incir ihrac edilirken, ortalama 250 - 300 bin dolar civarında da ihracat geliri elde ediliyor.

Önümüzdeki günlerde ilgili kurumlar ile birlikte sahada rekolte belirleme çalışmalarının başlayacağını ifade eden Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu; "Her yıl yaptığımız rekolte çalışmalarına ilgili kurumlar ile önümüzdeki Pazartesi günü başlayacağız. Sahada hazırlanan raporlar ile ortalama birim tablosunu çıkaracağız. Şu an için rekolte ile ilgili bir şey söylemek zor ama geçen senelere yakın olacağı yönünde beklentimiz var. İncir 600 rakıma kadar yetişebilen bir ürün. 0-200 rakım arasında olan incrilerin, tecrübelerimize göre kuraklıktan daha çok etkilenebileceğini düşünüyoruz fakat yaşanan kuraklığın verime etkisinin az olacağını öngörüyoruz. Bu sene incirin kalitesinde de bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" dedi.

"Eczanelerde ilaç niyetine satılırdı"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl da incir alımı yapması beklentisinde olduklarını ifade eden Kendirlioğlu; "Son 2 yıldır TMO devreye girerek incir alımı yapıyordu, bu yılda aynı beklenti içerisindeyiz. TMO'nun alım yapması fiyatların aşağı düşmesinin de önüne geçiyordu. Bu seneki incir fiyatlarının geçen seneki 25 TL olan fiyattan daha aşağıda olacağını düşünmüyoruz. İncir bizim için çok önemli bir ürün. Bu ürün Avrupa veya Amerika'nın elinde olsa inanın eczanelerde ilaç niyetine satılırdı. İncirin değerini bilmeliyiz ve dünya genelindeki tanıtımına odaklanmalıyız, iyi yapmalıyız. İncirin işçiliği de zordur ve bu sebeple incir fiyatlarının artması beklentimizdir. Üreticilerin bu yıl ki incir fiyatlarının 30 TL'den az olmaması beklentisinde olması da gayet doğal bir şey, hatta daha üst rakamlar olmalı" dedi.

"Kendi ayağımıza sıkmayalım"

İncirin kalitesi ve verimine yönelik sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği olduğuna da dikkat çeken Kendirlioğlu, vatandaşlara seslenerek "İncirimize talep çok. Özellikle pandemi sürecinde çok iyi talepler oldu ama maalesef kamuoyunda incir konusunda bilgi kirliliği çok fazla. Ben bilgi kirliliğinin olmaması ve önemli değerlerimizden olan incirin kötülenmemesi adına bilgi sahibi olmayanların konuşmamasını rica ediyorum. Kendi ayağımıza sıkmayalım. Bilen konuşsun, bilmeyen sussun" dedi. - AYDIN

Başkan Kendirlioğlu, Aydın incirinin önemine dikkat çekti
Başkan Kendirlioğlu, Aydın incirinin önemine dikkat çekti
Başkan Kendirlioğlu, Aydın incirinin önemine dikkat çekti
Başkan Kendirlioğlu, Aydın incirinin önemine dikkat çekti

Türk Lirası, İhracat, Hasat, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kendirlioğlu, Aydın incirinin önemine dikkat çekti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor 10:48 Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor Öfkeli kadın, kendisini dolandıran kişinin aracını paramparça etti! O anlar saniye saniye kaydedildi 10:40 Öfkeli kadın, kendisini dolandıran kişinin aracını paramparça etti! O anlar saniye saniye kaydedildi Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın 10:34 Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın
Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı 10:22 Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış 10:14 Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor 09:54 Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor
Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı 09:17 Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı Yangında küle dönen ormanların son halini paylaşan Şahan Gökbakar: Diliniz tutulacak 08:54 Yangında küle dönen ormanların son halini paylaşan Şahan Gökbakar: Diliniz tutulacak

Son Dakika Haberleri
10:47 Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor
10:37 Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı
10:26 Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı
10:22 Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı
10:16 Türk futbolcular, Fransa Ligi'nin açılış haftasında büyük ses getirdi
10:14 Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış
10:09 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak
09:57 Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş
09:49 Serkan Balcı'dan ilginç Caner yorumu: İyi birisi ama dilini tutamıyor
09:46 Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim
Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak         
10:53
İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak         
10:41
Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı         
10:37
Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı         
10:26
Türk futbolcular, Fransa Ligi'nin açılış haftasında büyük ses getirdi Türk futbolcular, Fransa Ligi'nin açılış haftasında büyük ses getirdi         
10:16
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak         
10:10
Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim         
09:47
Türk hakeme ölüm tehditleri! Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıkladıktan sonra huzur bulmadı Türk hakeme ölüm tehditleri! Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıkladıktan sonra huzur bulmadı         
08:57
Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor         
22:16
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti         
20:12
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş         
17:50
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi         
16:56
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 11:03:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kendirlioğlu, Aydın incirinin önemine dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement