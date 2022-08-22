Başkan kepçe üstünde üzüm hasadı yaptı - Son Dakika
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Başkan kepçe üstünde üzüm hasadı yaptı

22.08.2022 14:56

Başkan kepçe üstünde üzüm hasadı yaptı Geçen yıl tarihi çarşıda dikilen asmalar meyve verdi, başkan esnaf ile kepçenin üzerine çıkıp üzüm topladı Adana'nın Kozan ilçesinde Belediye Başkanı Kazım Özgan geçen yıl tarihi çarşıdaki çevre düzenlemeleri çalışmasında bakımı yapılan asmaların...

Başkan kepçe üstünde üzüm hasadı yaptı

Geçen yıl tarihi çarşıda dikilen asmalar meyve verdi, başkan esnaf ile kepçenin üzerine çıkıp üzüm topladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Belediye Başkanı Kazım Özgan geçen yıl tarihi çarşıdaki çevre düzenlemeleri çalışmasında bakımı yapılan asmaların üzümlerini kepçe üstünde vatandaşlar ile birlikte topladı.

Esnaf ve belediye ekipleri ile birlikte iş makinasına çıkan Başkan Özgan, ilk üzüm hasadını gerçekleştirdi.

Kozan'ın kalbi Tarihi Hoşkadem Camii, Mustafa Kemal Sokakta esnafa gölgelik olması ve tarihin doğal bir güzellikle kapatılması için asmalar ile gölgelendirilme yapıldığını belirten Başkan Özgan, "Biliyorsunuz burası sıcak memleket. Güneşte vatandaşlarımız zorlanıyordu. Çarşının üzerini küçük dokunuşlar ile geçen sene asma dikerek üzüm ile kapladık. Bu çalışmalarımızı sadece burada değil bir çok yerde devam ettireceğiz. Bu sokağın devamı Andıl Caddesi ve üst sokakta da yapacağız. Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen asmalarımızın ilk hasadını gerçekleştirdik. Meyvesini buradaki esnafımız ile paylaştık. Seneye burası doğal açık hava stüdyosu olacak" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kazım Özgan, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan kepçe üstünde üzüm hasadı yaptı - Son Dakika

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