Başkan Kepez, Başkan Şahin ile bir araya geldi
41 dakika önce
Bilecik'in İnhisar İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'e ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:38 Kaynak: İHA
Bilecik'in İnhisar İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'e ziyarette bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Şahin, "İnhisar ilçemizin Başkanı Mehmet Kepez bizlere ziyarette bulundu. Kendileriyle belediyemizin çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış Son Dakika: İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli