Başkan Kepez, Başkan Şahin ile bir araya geldi

Bilecik'in İnhisar İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'e ziyarette bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Şahin, "İnhisar ilçemizin Başkanı Mehmet Kepez bizlere ziyarette bulundu. Kendileriyle belediyemizin çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK