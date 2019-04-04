Başkan Kerimoğlu, Mazbatasını Aldı

Bakırköy Kartaltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na giden Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, mazbatasını Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu'ndan teslim aldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na CHP Bakırköy İlçe Başkanı Asım Muş, meclis üyeleri ve partililer de eşlik etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, yaptığı kısa açıklamada adaylık sürecinde yaptığı konuşmalara atıfta bulunarak,"2024 yılında yine Cumhuriyet Halk Partisi'ndenbaşka bir arkadaşımız mazbatayı almaya gelecek. Ben aday olmayacağım"dedi.