Son Dakika Haberleri: Başkan Kerimoğlu, Mazbatasını Aldı

Başkan Kerimoğlu, Mazbatasını Aldı

15 dakika önce

Bakırköy Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Dr. Bülent Kerimoğlu, mazbatasını aldı.

Başkan Kerimoğlu, Mazbatasını Aldı, System.String[]

Bakırköy Kartaltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na giden Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, mazbatasını Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu'ndan teslim aldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na CHP Bakırköy İlçe Başkanı Asım Muş, meclis üyeleri ve partililer de eşlik etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, yaptığı kısa açıklamada adaylık sürecinde yaptığı konuşmalara atıfta bulunarak,"2024 yılında yine Cumhuriyet Halk Partisi'ndenbaşka bir arkadaşımız mazbatayı almaya gelecek. Ben aday olmayacağım"dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:37 Kaynak: Bültenler

Anadolu Lisesi, Bülent Kerimoğlu, Bakırköy, Güncel
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