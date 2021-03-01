Başkan Kesikbaş: "Büyümeyi sanayi sektörü sırtladı"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2020 yılı Türkiye ekonomisi büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarına göre Türkiye ekonomisinin pandemi koşullarına rağmen 2020'de yüzde 1,8 büyüdüğünü belirterek G-20'de Çin'den sonra ikinci sırada Türkiye'nin olduğuna değinen Kesikbaş, bu büyümede imalat sanayisini ve Türk sanayicilerinin büyük emekleri olduğunun altını çizdi. Tüm dünya pandemi sebebiyle çok zor bir yıl geçirmiş olmasına rağmen Türkiye'nin 2020 yılında göstermiş olduğu büyüme performansının son derece değerli olduğunu söyleyen Kesikbaş, "Özellikle üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH'nin 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artış göstermesi, sanayicinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Üretim sektörü pandeminin tüm zorlu koşullarına rağmen ülkemizin büyümesini adeta sırtlamış ve bu süreçten ekonomik olarak en az hasarla çıkmamıza ciddi katkı sağlamıştır" dedi.

"Yapısal destek gerekli"

Büyüme rakamlarının sanayinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ve ülke kalkınmasında üretimin gücünü ispat eder nitelikte olduğunu belirten Kesikbaş, "Biz sanayicileri gururlandıran bu rakamların 2021 yılında da devam etmesi önem taşımaktadır. Pandemi sürecinin bir süre daha gündemi meşgul edeceği göz önünde bulundurularak, önümüzdeki dönemde sanayimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla özellikle ihracatın desteklenmesi ve yeni yatırımların önünün açılması kritik önem taşımaktadır. Hukukun güçlendirilmesi, vergi politikaları, finansal araçlar ve istihdama yönelik uygulamalar gibi konularda sürdürülebilir yapısal destekler beklenmektedir. Ülkemizin büyümesine katkı sağlayan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını yürekten kutlarım" diye konuştu.

Verilerdeki artışa değindi

TÜİK tarafından açıklanan verileri de paylaşan ESO Başkanı Kesikbaş, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2020 yılında yüzde 1,8 arttığını ifade ederek, "Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,2 artarak 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 191 milyar 633 milyon olarak gerçekleşti. 2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60.537 TL, ABD doları cinsinden ise 8.599 olarak hesaplandı" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR