Başkan Kesikbaş: "Eskişehir'i küresel bir kent haline getireceğiz" - Son Dakika

Başkan Kesikbaş: "Eskişehir'i küresel bir kent haline getireceğiz"

09.12.2020 19:13
Başkan Kesikbaş:

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'i sürdürülebilir büyüme açısından küresel bir kent haline getirme amaçladıklarını kaydederek, "Bu nedenle şehrimize değer katacak, iş ve AŞ getirecek projeleri destekleme ve geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'i sürdürülebilir büyüme açısından küresel bir kent haline getirme amaçladıklarını kaydederek, "Bu nedenle şehrimize değer katacak, iş ve AŞ getirecek projeleri destekleme ve geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Avrupa Birliği (AB) Projeleri ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'nın Destek Programları görüşüldü. Ziyaretlerde, Eskişehir'in üretim kabiliyetini arttırmaya yönelik projeleri desteklediklerini belirten Başkan Kesikbaş, ESO'nun yürüttüğü AB projeleri ve BEBKA'nın Mali Destek Programı hakkında bilgi verdi. Kesikbaş, "Eskişehir'i sürdürülebilir büyüme açısından küresel bir kent haline getirme amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle şehrimize değer katacak, iş ve AŞ getirecek projeleri destekleme ve geliştirmeye devam ediyoruz. Şehrimizin özellikle kırsal alanlarda ekonomik çeşitliliğin sağlanmasını istiyoruz ve bu noktada ESO olarak her türlü desteğe, iş birliğine hazırız" dedi.

İlçelerin beşeri kaynakları ve sanayilerinin güçlendirilmesinin en önemli gelişme alanlarından biri olduğunun vurgulandığı görüşmelerde ESO ve ilçe belediyeleri arasında yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Başkan Kesikbaş: Eskişehir'i küresel bir kent haline getireceğiz
Başkan Kesikbaş: Eskişehir'i küresel bir kent haline getireceğiz
Başkan Kesikbaş: Eskişehir'i küresel bir kent haline getireceğiz

Avrupa Birliği, Yönetim Kurulu, Zeynep Akgün, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kesikbaş: 'Eskişehir'i küresel bir kent haline getireceğiz' - Son Dakika


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