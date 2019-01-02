Son Dakika Haberleri: Başkan Kesimoğlu'ndan Yeni Yıl Ziyareti

Başkan Kesimoğlu'ndan Yeni Yıl Ziyareti

1 saat önce

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeni yıl dolayısıyla hastanede tedavi gören hastalar ile şehrin asayişini sağlayan polisler ve muhtemel bir yangına müdahale etmek için bekleyen itfaiyecileri ziyaret etti.

Başkan Kesimoğlu'ndan Yeni Yıl Ziyareti, System.String[]

Kesimoğlu, ilk olarak Kırklareli Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret ederek, çiçek ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Hasta ve hasta yakınlarının yeni yılını kutlayan Kesimoğlu, hastalara acil şifalar dileyerek bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diledi.

Hastanenin ardından Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi,İtfaiye müdürlüğü ve Zabıta Amirliğiniziyaret eden Kesimoğlu, bir süre görevliler ile sohbet etti.

Kesimoğlu '' Yine hep birlikte, elele, gönül gönüle, sağlık ve mutlulukla geçireceğimiz bir yıl olsun 2019. Sizleri, bu kenti ve bu kentin tüm bileşenlerini çok seviyorum'' diyerek yeni yılı kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:31 Kaynak: Bültenler

Kırklareli, Güncel
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