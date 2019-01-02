Son Dakika Haberleri: Başkan Kesimoğlu'ndan Yeni Yıl Ziyareti

Başkan Kesimoğlu'ndan Yeni Yıl Ziyareti

36 dakika önce

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeni yıl dolayısıyla hastanede tedavi gören hastaları, şehrin asayişini sağlayan polisleri ve olası bir yangına müdahale etmek için bekleyen itfaiyecileri ziyaret etti.

Başkan Kesimoğlu'ndan Yeni Yıl Ziyareti, System.String[]
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeni yıl dolayısıyla hastanede tedavi gören hastaları, şehrin asayişini sağlayan polisleri ve olası bir yangına müdahale etmek için bekleyen itfaiyecileri ziyaret etti.

Kesimoğlu, ilk olarak Kırklareli Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret ederek, çiçek ve çeşitli hediyeler dağıttı. Hasta ve hasta yakınlarının yeni yılını kutlayan Kesimoğlu, acil şifalar dileyerek bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diledi.

Hastanenin ardından Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Amirliğini ziyaret eden Kesimoğlu, görevlilerle sohbet etti.

Kesimoğlu "Yine hep birlikte, elele, gönül gönüle, sağlık ve mutlulukla geçireceğimiz bir yıl olsun 2019. Sizleri, bu kenti ve bu kentin tüm bileşenlerini çok seviyorum" dedi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esra Erol, Yeni Yıl Geleneğini Bozmadı Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi

Son Dakika! YSK Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:47:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kesimoğlu'ndan Yeni Yıl Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]