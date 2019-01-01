Son Dakika Haberleri: Başkan Kesimoğlu'ndan Yeni Yıl Ziyaretleri

Başkan Kesimoğlu'ndan Yeni Yıl Ziyaretleri

1 saat önce

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeni yıl dolayısıyla hastanede tedavi gören hastalar ile şehrin asayişini sağlayan polisler ve muhtemel bir yangına müdahale etmek için bekleyen itfaiyecileri ziyaret etti.

Başkan Kesimoğlu'ndan Yeni Yıl Ziyaretleri, System.String[]
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeni yıl dolayısıyla hastanede tedavi gören hastalar ile şehrin asayişini sağlayan polisler ve muhtemel bir yangına müdahale etmek için bekleyen itfaiyecileri ziyaret etti.

Kesimoğlu, ilk olarak Kırklareli Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret ederek, çiçek dağıttı.

Hasta ve hasta yakınlarının yeni yılını tebrik eden Kesimoğlu, ardından Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi ile itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti.

Bir süre polis ve itfaiyeciler ile sohbet eden Kesimoğlu, ziyaretlerinin ardından yaptığı konuşmada, 2019 yılın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

2019 yılının bir önceki yılda daha iyi geçmesi için çok çalışacaklarını ifade eden Kesimoğlu, kente hizmet etmekten büyük bir keyif ve gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:06 Kaynak: AA

Polis, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel
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