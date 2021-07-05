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Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi

05.07.2021 14:08
Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı kapsamında Vanlı kadınlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı kapsamında Vanlı kadınlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, birtakım programlara katılmak üzere Van'a geldi. İlk olarak Elite World Van Hotel'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Keşir, daha sonra Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Keşir, programları kapsamında bugüne kadar 12-13 ile gittiklerini anlatarak, en kalabalık STK toplantılarından birinin Van'da gerçekleştirildiğini söyledi. Van'da düzenlenen toplantının kendi açısından çok verimli olduğunu belirten Keşir, "Bu ilgi, Van'da kadınlardan yükselen bir enerji olduğunu gösteriyor. Van'ın hem büyükşehir olması hem bölgedeki sosyoekonomik gücü hem de bir serhat şehri olması kadınlarda da bu görülüyor. Ne olur bunu unutmayın! Her şey bir hayalle, bir hedefle başlar. Nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor. Elbette kadınların çözüm bekleyen pek çok sorunu var. Biz politikacıların birinci görevi bu sorunları çözmek. Biz zaten siyasete sorunlara olan itirazımız nedeniyle başladık. 'Bu sorunlar çözülmeli ve biz çözmeliyiz' diyerek başladık. Sorunlara özellikle siyaseten çözüm üretilmesi gerektiği ayrı bir konudur ve bu konu bizim görevimizdir" dedi.

Kadınların hem biyolojik olarak onlara lütfedilenlerle hem de becerileriyle üretimin önemli bir mekanizması olduğuna vurgu yapan Keşir, "Cumhurbaşkanımızın bir sözünü sahneye koyduk. 'Kadını dışlayan toplum, gücünü ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.' İşte biz o güç ve potansiyeli bugün sizlere tekrar hatırlatmak için buradayız. Elbette ki siz onları biliyorsunuz. Hükümetimizin kadınlara farklı konular üzerinden verdiği hibe ve destekler var. Bireysel üretim yapan kadınlara, kooperatifle üretim yapan kadınlara bu destekleri veriyor ya da İş-Kur üzerinden bu destekler veriliyor. Biz sahada tarama yaptığımızda aslında bazı illerde bu desteklerin hak edildiği kadar bilinip uygulanmadığını gördük. Ben çok üretken bir annenin kızıyım. Annem yıllarca ev eksenli çalıştı. Çok iyi bir terziydi. Annemi mutfaktan çok dikiş makinesinin başında hatırlarım. Çünkü İstanbul'da memur maaşıyla çocuk okutmak çok zordu. Annem sırf çocuklarını okutmak için gece gündüz çalıştı. O üretken annenlerin çocuklarıyız. Sizler de öyle annelersiniz. Zihninizde bir fikir var, hayalini kuruyorsunuz. Belki aylardır, belki yıllardır belki tanımlayamıyorsunuz o hayalinizi. Bu toplantıdan çıktığımızda o hayalinizin bir vücut bulmasını ümit ediyorum. Bu şehirden ayrıldığımızda Vanlı kadınların hayallerine bir kapı aralayalım istiyoruz. Elbette bu kapıdan siz gireceksiniz, bu kapıdan girdikten sonra ter akıtan sizler olacaksınız. Biz bugün o kapıyı aralamak istiyoruz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların gücünü tekrar hatırlamalarını istiyoruz. Hem kendileri hatırlasın hem de toplum hatırlasın istiyoruz. Kadınları üretime nasıl katarız bunun yollarını bulalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vanlı kadınların başarı hikayelerini anlatmaları ile süren programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, MYK Üyesi Pınar Aksoy, MYK Üyesi Aslı Seren, MKYK Üyesi Hatice Atan, STK başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile kadınlar katıldı. - VAN

Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi
Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi
Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi
Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi
Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi
Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi
Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi

Milletvekili, Ayşe Keşir, AK Parti, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Keşir Vanlı kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika


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