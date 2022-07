BAŞKAN KESKİN, SULTANBEYLİ'DE KURBAN KESİM ALANINI ZİYARET ETTİ

Günler öncesinde vatandaşlar için hazır hale getirilen Sultanbeyli Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde bayram namazı kılındı ve ardından kurban kesim işlemleri başladı. Kurbanlıklarını kestirmeye gelen vatandaşlar kurulan 5 ayrı ünitede kesim işlemlerini gerçekleştirdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, kurban kesim alanını ziyaret ederek vatandaşlar ile bayramlaştı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultanbeyli'de de Kurban Bayramı sevinci yaşanıyor. Bayram öncesinde Kurban Satış ve Kesim Merkezini hazırlayan Sultanbeyli Belediyesi, bayramın sorunsuz geçmesi için tüm imkanlarını seferber etti.

BEŞ KESİM ÜNİTESİ BULUNUYOR

Sultanbeyli Kurban Satış ve Kesim Merkezi ile ilgili belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 'Kurban satıcıları ve vatandaşlar için tüm ayrıntılar düşünüldü. Alanda mescit, berber, banyo, dinlenme noktası, ücretsiz wifi gibi hizmetler mevcut ve alan hijyen koşullarının sağlanması açısından düzenli olarak ilaçlanıp temizleniyor' bilgileri verildi.

'SULTANBEYLİ KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZİ ARTIK MARKALAŞTI'

Beş kesim ünitesinin bulunduğu alanda, vatandaşların belli bir düzenle kesimleri problemsiz şekilde gerçekleşti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Tüm islam aleminin, ülkemizin ve kıymetli hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kurban Bayramındayız, ülkemizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden hac ibadeti için Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de olan hacılarımız var. Allah onların haclarını kabul eylesin. Aynı zamanda rabbim kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın da ibadetlerini kabul eylesin. Sultanbeyli Kurban Satış ve Kesim Merkezi'ndeyiz. Burası kıymetli hemşerilerimizin ve misafirlerimizin uğrak noktalarından biri haline geldi. Vatandaşlarımız 5 peronda kurbanlarını kesiyorlar. Sultanbeyli Kurban Satış ve Kesim Merkezi artık markalaştı. Ramazan Bayramı biter bitmez arkadaşlarımızla birlikte burasının hazırlığını yapmaya başlarız. Bugün bu saat itibariyle de problemsiz bir şekilde kurban kesimimiz devam ediyor. Bizi izleyen bütün hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi korusun' ifadelerini kullandı.

'HER SENE BURADAYIZ'

Saat 08.30'dan itibaren kesim merkezinde olduklarını belirten Mehmet Ankaralı, 'Sekiz buçuktan beri buradayız, hızlı bir şekilde ilerledi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Her şey dört dörtlük ve temiz. Belediyemiz sağ olsun. Bu kemiği kestikten sonra bitecek. Ondan sonra bayramlaşma başlayacak. Büyükler, küçükler gidip gelecekler' şeklinde konuştu.

Alana kesim yaptırmaya gelen Gökhan Akçay ise 'Yaklaşık 1,5-2 saattir buradayız. İşlemler çok iyi gidiyor, bitmek üzere. Arkadaşlar çok hızlı çalışıyorlar. Çok iyi organize oldular biz de çok memnunuz, bir an önce bitireceğiz. Her sene buradayız, iyi gidiyor. Erkenden bitirip bir an önce gidip bayramlaşıp, işimize bakacağız. Vermiş olduğunuz bu hizmet için çok teşekkür ederiz' dedi.