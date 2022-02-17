Başkan Keskin "Yerel Raporlamanın Öncü Kentleri" oturumunda sunum yaptı - Son Dakika

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin "Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Şekillendirmek" başlığıyla Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Başkan Keskin, toplantıda "Yerel Raporlamada Öncü Kentler" oturumunda dünyada ilçe düzeyinde ilk olma özelliğini taşıyan 2021 Sultanbeyli Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu'nu sundu.

UCLG-MEWA gelecek üç yılını planlamak için paydaşlarıyla istişare toplantısı düzenledi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, toplantıya katılarak sunum yaptı. New York, Barcelona ve Helsinki gibi büyük metropollerin yayımladığı raporların yanı sıra Sultanbeyli Belediyesi, dünyada ilçe düzeyinde ilk olma özelliğini taşıyan 2021 Sultanbeyli Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu'nu (VLR) hazırladı. Toplantıya katılan Başkan Keskin, raporun sunumunda Sultanbeyli'de yaşanan büyük gelişimi aktararak, "Dünyanın içinden geçtiği süreçte Covid-19 pandemisinden biyoçeşitliliklerin azalmasına, gıda kıtlığından iklim değişikliğine kadar yerkürenin tamamını ilgilendiren sorunlar mevcuttur. Tüm dünyanın parçası haline gelen bu sorunlar tüm toplumları ve ülkeleri ister istemez etkilerken bu sorunların çözümünün de adil paylaşım yüküyle küresel olması gerektiği aşikardır. Zira bakıldığında bu sorunların en büyük faturasını da Afrika, Güney Amerika ve Güney Asya toplumları başta olmak üzere az gelişmiş ülkeler ödemektedir. Bu adaletsiz durumu günübirlik politikalar ve sadece belli ülkelerin çıkarlarını merkeze alan yaklaşımlarla çözeceğimiz bir dünya sistemi geride kalmıştır. Pandemi dönemi bu açıdan hepimiz için önemli bir tecrübe olmuştur. Zira bu süreç kentlerin, küresel krizlerin etkilerine oldukça duyarlı olduğunu, aynı zamanda çözümün de yerelden hareketle geliştirilebileceğini de gözler önüne sermiştir" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR OFİS KURDUK"

Sultanbeyli Belediyesi olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesine yönelik harekete geçtiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının Sultanbeyli'de yerelleştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi ve bu alanda farkındalığın kurum içi ve dışında artırılması amacı ile Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz bünyesinde "Sürdürülebilir Ofis"i kurduk. Pandemi öncesinde de ilçe belediyesi olarak kurumsal düzeyde sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyorduk. Bu kapsamda stratejik plan ve faaliyet raporlarımızda yer alan amaç, hedef ve faaliyetlerimizi sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla eşleştirmiştik. Salgın dönemiyle beraber yerelleştirmeyi daha kapsamlı ele almaya başladığımızı bu noktada ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

"HER ALANDA BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN POLİTİKALAR ÜRETİYORUZ"

Türkiye'de 2021 yılına kadar, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden çalışmalarını VLR formatında raporlayan bir yerel yönetim olmadığını kaydeden Başkan Keskin, "UCLG dünya teşkilatı ile koordinasyon içerisinde UCLG-MEWA'nın başlattığı inisiyatifle, ilk VLR çalışmaları ilçe nelediyesi olarak Sultanbeyli Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesiyle Türkiye'deki yerel yönetimlerin başlattığı bu girişimin, bölge ülkelerdeki tüm yerel yönetimler için de bir model olması öngörülmektedir. Bu konuda birçok çalışma yaptık. Kurumlarımızın verilerini birleştirerek mevcut durumu birlikte tespit ettik. İlçe için genel hedefler belirledik. Daha sonra gelişimi izleyebilmek ve hizmetlerin etkilerini değerlendirebilmek için ilçedeki tüm kurum ve kuruluşların sorumluluklarına göre göstergeler oluşturduk. Yerel düzeyi bütüncül bir şekilde değerlendirmemiz için bakmamız gereken bir diğer konu da yerel-ulusal ilişkisiydi. Birleşmiş milletler üyesi olan ülkemiz, 2030 gündemi kapsamında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda ülkemiz 2016 ve 2019 olmak üzere küresel amaçların ulusal düzeyde değerlendirmelerini içeren ulusal değerlendirme raporları hazırladı. Bizler de bu çalışmaları inceleyerek; raporumuzda ulusal düzeyde yürütülen ve yerelde etkisi olan faaliyetlere yer verdik. Türkiye'nin hedefleri ile Sultanbeyli'nin hedeflerini de eşleştirdik. 2021 Sultanbeyli Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu bizim için küresel amaçlara ne kadar yaklaştığımızı ve 2030 gündeminin neresinde olduğumuzu izleyebileceğimiz bir seyir defteri görevini görüyor. En temel motivasyonumuzun ise, yerel-ulusal ve uluslararası düzeyi bütünleştirerek; her alanda birbirini tamamlayan politikalar üretmek ve Sultanbeyli'nin kalkınması için bir güç birliği oluşturmak olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.