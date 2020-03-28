Başkan Kibar: "100 bin maske üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" - Son Dakika
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Başkan Kibar: "100 bin maske üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız"

6 saat önce

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 100 bin maske üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını açıkladı.

Başkan Kibar:

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 100 bin maske üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını açıkladı.


Başkan İbrahim Etem Kibar, "Virüsün engellenmesinde önemli bir yere sahip olan maskeyi vatandaşlarımızın kullanması halinde yayılımın önemli oranda engelleneceğini biliyoruz. Vatandaşlarımız için ilk etapta 100 bin maske siparişi verdik. İhtiyaç halinde yine yaptıracağız ve halkımıza ücretsiz dağıtacağız" dedi.


Kovid-19 virüsünden korunmak amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Başkan Kibar, "Yaşlılarımız ve bakıma muhtaç olan her ferdimizle yakinen ilgileniyoruz. Devletimiz milletimiz için her türlü imkanları seferber ederek bu konularda da ne kadar muktedir olduğunu göstermiştir. Korona virüsün yayılımının önlenmesi kapsamında ülkemizde maske konusunda bir takım sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. İlçemizde maske talebinin karşılanması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Fatsa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi maske üretimine başlamıştır" diye konuştu.


Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Atölyesinde gönüllü öğretmen ve sivil vatandaşların da desteğiyle maske üretimi yapılacağını dile getiren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, maske ihtiyacının karşılanması için üretimine destek olacaklarını ifade ederek, yapılan çalışmalarla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya'dan bilgi aldı.


Konu ile ilgili açıklamalarına devam eden Kibar, "İlk günden bu yana tüm gelişmeleri yakından takip ettik. Çalışma arkadaşlarımla konunun hassasiyeti ve önemine binaen her gün ve her saat yeni tedbirlerle vatandaşlarımızın bu süreçten sağlıklı çıkmalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda cadde dezenfeksiyon çalışmalarımız, cadde ve sokaklardaki kişisel dezenfekte pompalarımız, toplu taşıma araçları dezenfeksiyon istasyonu, iş yerlerinin dezenfekte işlemleri gibi bir çok önlemi eş zamanlı aldık" ifadelerini kullandı.


"Yaşlılarımız, büyüklerimiz özdeğerlerimizdir"


Yaşlıların ve kronik hastalığı bulunanların risk grubunda olduğunu belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Onlar bizim öz değerlerimizdir, yolumuzu aydınlatan ışık sahipleridir. Hürmet makamımıza sahip çıkmak bizim asli ve insani görevimizdir. Onun için onların etkilenmemesi için evimizde izole olmamız ve bir süre sabır göstermeleri gerekmektedir" açıklamasında bulundu.


"Atölyemizde seferberlik başlattık"


Maske üretim atölyesinde yapılan incelemenin ardından bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya da, "İlçemiz genelinde sağlık kuruluşlarımızın ihtiyacı olan maske üretimi için meslek okullarımızdaki atölyelerimizi devreye almış olduk. Atölyemizde gönüllü olarak öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimiz işbaşında, günlük maske ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Bunun yanında yine Fatsa'da siperli maske üretimine başladık" şeklinde konuştu. - ORDU

İbrahim Etem Kibar, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:33 Kaynak: İHA

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