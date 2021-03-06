Başkan Kibar: "Başarımızın anahtarı ekip ruhu" - Son Dakika

Başkan Kibar: "Başarımızın anahtarı ekip ruhu"

06.03.2021 12:14
Başkan Kibar:

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediyedeki birim müdürleri ile meclis toplantı salonunda bir araya geldi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediyedeki birim müdürleri ile meclis toplantı salonunda bir araya geldi.

Birim müdürleri ile bir araya gelinen istişare ve değerlendirme toplantısında yapılan ve devam eden proje ve hizmetler konuşuldu. Belediyecilikte hizmet memnuniyetinin esas olduğunu söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, vatandaşla kurulacak iletişimde hassas olunması gerektiğine dikkat çekti.

"Doğru İletişim Anahtar Oluyor"

Halkla iç içe olan belediyecilik anlayışı ile görev sürdürdüklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Biz, hemşerilerimize ve Fatsa'mıza hizmetin en iyisini, layıkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz. Bizim kapımız, her zaman vatandaşımıza açık. Yaptığımız her hizmetin geri yansımasında vatandaşımızla kurduğumuz iletişim anahtar görevi görüyor. Bu iletişim, her zaman daha yüksek memnuniyete kapı açıyor. Hep birlikte, halkımızın memnuniyetini her gün bir üst seviyeye çıkarmak için gerek siz birim müdürlerimiz gerek müdürlüklerimize bağlı olan personellerimiz daha fazla mesai harcayarak daha hızlı ve güzel işlere imza atmalıyız. Vatandaşlarımızla sosyal ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımanın en önemli görevlerimizden birisi olduğunu unutmamalıyız" dedi.

"Fatsa büyüyerek gelişiyor"

Yapılan ve devam eden proje ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Göreve geldiğinizde imkansızlıklarla, borç yükü altında ezilen belediyemizi bugün, her ay araç filosunu güçlendirerek büyüten konuma getirdik. Fatsa'mızın yıllardır çöp kokusu ile anılan kötü bir imajı vardı. Fatsa'mızın vahşi çöp depolama alanının üzerini ıslah edilerek yeşillendirdik. Havzası ile birlikte Ordu'nun her bölgesine hizmetin daha etkili ve hızlı ulaşacağı konusunda stratejik bir konuma sahip Fatsa'mıza Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Mehmet Hilmi Güler'in seçim döneminde verdiği söz olan OSKİ Genel Müdürlüğünün kurulmasını yaptığımız girişimlerle sonuçlandırdık. OSKİ'yi Fatsa'ya kazandırdık. Böylece, Fatsa'mızın bu zamana dek, alt yapı konusunda geri kalmışlığının, yapılan yatırımlardan yeteri kadar pay alamamasının önüne geçtik. Altyapı eksiklikleri bulunan şehrin kimliğini oluşturan Sevgi, Ata, Barbaros, Beyazıt ve Reşadiye gibi caddelerin altyapı çalışmalarını bitirdik. Üstyapısında oluşacak yayalandırma ve aydınlatma çalışması ile şehrimizi modern ve trafik anlamında rahatlayacağı duruma getiriyoruz. Pandemi döneminde de Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar gerçekleştirdik. Çınar Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne dönüştürüldü. Önümüzdeki ay hizmete açılıyor. Fatsa'mız her geçen gün yatırımlarla gelişerek büyümeye devam ediyor. Evkaf Mahallemizdeki eski çöp alanı olan arazi üzerine yapılacak 100 dönümlük Millet Bahçesi ile yine Evkaf Mahallesi'nde 520 bin m2'lik alanda başlatılacak Kentsel Dönüşüm Projesi Fatsa'mıza değer katacak, vizyon kazandıracak. Fatsa'mıza Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. Bir ilçenin ağır ceza merkezi haline gelmesi o ilçenin önemini ve gelişmişliğini gösterir. Yeni Adliye Binası'nın inşa edilmesi ile Fatsa'mıza gelişmişlik yolunda ilerlemesine katkı sağlayacak. Fatsa'mız sadece belediyecilik anlamında değil, şehir olma yolunda da ciddi mesafeler kaydediyor. Bölgede hızla büyüyen ve göç alan Fatsa'mızın yükselen bir ivmesi var. Son 3 yılda 10 binin üzerinde nüfus artışımız oldu. 2020'de Ordu'nun en hızlı büyüyen ilçesi statüsü kazandık. Nüfusumuz 3 bin 914 artarak 123 bin sekiz kişiye ulaştı. Kabuğunu kıran Fatsa'mız her geçen gün eksikliklerini tamamlayan, geleceğe bakış açısında yeni hedefler koyup ulaşma noktasında üstün gayret sarf eden bir ilçe oldu. Bu başarının arkasında belediyemizin her biriminde çalışan personel arkadaşlarımız ve siz müdürlerimizin emeği var. Biz belediye içerisinde birlik ve beraberliğimizi sağlayamasaydık bu hizmetleri başaramazdık. Fatsa'mızı her yönden gelişmiş bir seviyeye çıkarma noktasında büyük gayret ve çabalarımız var. Gayemiz, ekip ruhu anlayışıyla, Fatsa'mızın değerine değer katmak, her bir bireyin yaşamaktan gurur duyduğu, kendini mutlu hissettiği, onlara huzur veren gelişmiş, modern kimlikli şehirler bırakmaktır" diye konuştu. - ORDU

Başkan Kibar: Başarımızın anahtarı ekip ruhu
Başkan Kibar: Başarımızın anahtarı ekip ruhu
Başkan Kibar: Başarımızın anahtarı ekip ruhu
Başkan Kibar: Başarımızın anahtarı ekip ruhu

İbrahim Etem Kibar, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kibar: 'Başarımızın anahtarı ekip ruhu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı
Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı         
17:53
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Mesut Özil'in son fotoğrafı taraftarları kahretti! Yıldız futbolcu koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyor Mesut Özil'in son fotoğrafı taraftarları kahretti! Yıldız futbolcu koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyor         
16:43
Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı         
15:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu         
15:31
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı         
11:27
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:01:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kibar: "Başarımızın anahtarı ekip ruhu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei