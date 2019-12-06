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Başkan Kibar'dan Fatsa Beleidyspor'a moral
6 saat önce
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor'a Fethiye maçı öncesi moral verdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor'a Fethiye maçı öncesi moral verdi.
Fatsa Belediyespor, ilk yarının bitimine iki hafta kala liderlik yarışı veren Fethiye deplasmanına konuk olacak. Bu zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertli kulübü Fatsa Belediye Başkanı Kibar ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcular ile sohbet eden Kibar, Fatsa Belediyespor'a 16'ncı haftada gideceği Fethiye deplasmanın için başarılar diledi. - ORDU
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