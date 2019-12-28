Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediye kademesinde görev yapan personellerle bir araya geldi. Başkan Kibar burada yaptığı konuşmada, "Özveri ile çalışan personellerimizle birlikte Fatsa'nın hizmetlerle anıldığı bir 5 yıl geçireceğiz" dedi.



Belediyenin personel olarak en kalabalık birimlerinden biri olan kademeyi birim amirleri ile birlikte ziyaret eden Başkan Kibar, burada hem 9 aylık hizmet sürecini değerlendirdi hem de personellerin sorunlarını dinledi. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar personellerin sorunlarını dinlemeden önce yaptığı konuşmada, "9 aydır birlikte çalışıyoruz ancak hem bizim hem sizin yoğun çalışmanızdan dolayı ilk defa bir araya gelme imkanımız oluyor. Kendi sistemimize göre bir yönetim sistemimiz var. Kurmaya çalıştığımız sistem sizler açısından bir takım zorlukların yaşanmasına neden olabilir. Hepiniz alışıla gelmişin ötesinde bir performans gösteriyorsunuz ama şu anki memleketimizin içerisinden geçtiği kurumumuzun içerisinden geçen süreç bunu gerektiriyor. Tüm arkadaşlarıma çalışmış oldukları işin kıymetini bilmelerini istiyorum" dedi.



Kaynakları çok etkin kullanmamız lazım gerektiğinin altını çizen Başkan Kibar, "Belediyemizin genel mali durumu dışarıdan biliniyor. Gerek kamuoyunda belediyenin genel algısı, gerek şu anki ekonomik süreç ve gerek piyasa şartları ülkenin genel durumu ile alakalı baktığımızda olumsuz bir tablo olsa da bu kadar ekonominin olumsuzluklarına rağmen insanlar teveccüh etti, sizlerin çalışmaları sonucunda saha çalışmaları, saha çalışmalarının dışında seçim çalışmaları sonucunda bizlere Fatsa'da yüzde 60'ın üzerinde güvenoyu verdi. Doğal olarak vatandaş bizlerden mazeret dinlemek istemiyor" şeklinde konuştu.



Vatandaşların şartlar ne olursa olsun hizmet istediğini ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Biz de vatandaşa mazeret bildirmeden üslubumuza dikkat ederek onlara hizmet götürmek için buradayız. Sizlerle birlikte Fatsa'nın hizmetlerle anıldığı bir 5 yıl geçireceğiz. Hizmet sürecimizin ilk 9 ayını tamamladık. İlk bir yılda belirli sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Araç makine parkımızı her geçen gün belli bir seviyeye taşımaya çalışıyoruz. 6 ay sonra Ordu'daki belediyeler kıyaslandığında en zengin makine parkına sahip, kendi iş gücüne sahip belediye olacağımızın taahhüdünü verebilirim. Bugün Fatsa'ya bakıldığında biz Fatsa'nın en büyük ailesiyiz. Bu ailenin birlikteliğinden hizmet üreyecek, bereket ürüyecek. Sizlerin görüş ve önerilerine her zaman açığız. Allah çıkmış olduğunuz bu yolda hepimizi mahcup etmesin" diye konuştu. - ORDU