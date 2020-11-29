Başkan Kibar, gönüllere dokunuyor - Son Dakika

Başkan Kibar, gönüllere dokunuyor

29.11.2020 11:02
Başkan Kibar, gönüllere dokunuyor, System.String[]

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Kore Gazisi Mehmet Ünal (90), engelli kardeşler Halil, Umut ve Zübeyde Akman ile Mevlit (95) ve Gülhanım (86) Beylik ailesini evlerinde ziyaret etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Kore Gazisi Mehmet Ünal (90), engelli kardeşler Halil, Umut ve Zübeyde Akman ile Mevlit (95) ve Gülhanım (86) Beylik ailesini evlerinde ziyaret etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar Belediye Meclis Üyesi Muharrem Okyay Sarıhan, Fatsa Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Mehmet Ekici, Belediye Sosyal Hizmetler Müdürü Fatma Madran ile birlikte ilk olarak Saraytepe Mahallesi'nde 90 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Ünal'ı, ardından Hıdırbey Mahallesi'nde ikamet eden engelli Akman kardeşleri ve son olarak Yassıtaş Mahallesi'nde oturan Mevlüt ve Gülhanım Beylik'i ziyaret ederek gönül bağını güçlendirdi.

Yapılan ziyaretler kapsamında gönül bağını güçlendirdiklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Bugün çok özel, anlamlı ve tecrübe paylaşımları yaptığımız ziyaretler gerçekleştirdik. Önce, Kore Gazimiz Mehmet Ünal amcamıza misafir olduk. Anılarını dinledik, hayır dualarını aldık. Ardından engelli Akman kardeşlerin kahve davetine icabet ettik. Onların neşesi, yaşama enerjisi bizlere de güç verdi. Son olarak Yassıtaş Mahallemizde Mevlüt dedemizi ve Gülhanım annemizi ziyaret ettik. Tecrübelerinden istifade ettik. Hayat tecrübeleri ile bizlere yol gösteren, büyüklerimizin gölgesi bile bize yeter. Allah büyüklerimize uzun ömürler versin, onları başımızdan eksik etmesin" dedi.

Tüm insanları sevgi ve muhabbetle kucaklayan bir anlayışla görev yaptıklarını söyleyen Başkan Kibar, "Bizler, yola çıkarken vatandaşlarımızla kurduğumuz bağı hiçbir zaman kopartmama sözü verdik. Hamdolsun, bu sözümüzü de tutuyoruz. Her geçen gün hemşehrilerimizle çok daha güçlü bir gönül bağı oluşturuyoruz. Bizleri, sevgi ve muhabbetle karşılayan Ünal, Akman ve Beylik ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Gönül belediyeciliği ile gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Rabbim, birliğimizi ve gönül bağımızı daim eylesin" diye konuştu. - ORDU

Başkan Kibar, gönüllere dokunuyor
Başkan Kibar, gönüllere dokunuyor
Başkan Kibar, gönüllere dokunuyor
Başkan Kibar, gönüllere dokunuyor

İbrahim Etem Kibar, Engelli, Fatsa, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kibar, gönüllere dokunuyor - Son Dakika


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