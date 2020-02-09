Başkan Kibar: "Gün boyu hizmette, gece boyu nöbetteyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kibar: 'Gün boyu hizmette, gece boyu nöbetteyiz' - Son Dakika

Başkan Kibar: "Gün boyu hizmette, gece boyu nöbetteyiz"

6 saat önce

Fatsa'da yoğun kar yağışı altında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Uzun süredir çocuklarımızın, bizlerin beklediği kar yağışı ilçemizde de etkisini göstermeye başladı.

Başkan Kibar:

Fatsa'da yoğun kar yağışı altında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Uzun süredir çocuklarımızın, bizlerin beklediği kar yağışı ilçemizde de etkisini göstermeye başladı. Bu sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışından dolayı özellikle çocuklarımız ve şehrimizde bir mutluluk var" dedi.


Kar yağışının tatil gününe gelmiş olmasının ayrı bir güzel olduğunu ifade eden Başkan Kibar, "Bu bağlamda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından Büyükşehir Belediyemizle organize içinde çalışmalarımız sürüyor. 10 Bekoloder, 3 greyder, iki tuzlama aracı, 2 kar küreme ve 2 loder araçlarımız sahada aralıksız çalışmalara devam ediyor. Şu ana kadar her hangi bir sorun iletilmedi. Önceliğimiz vatandaşımızın huzuru ve güveni. Gün boyu hizmette gece boyu nöbetteyiz" dedi.


"Araç sürücüleri kar lastiği olmadan trafiğe çıkmasınlar"


Kar yağışının Pazartesi günü öğleye kadar etkisini devam ettireceğini ifade eden Başkan Kibar, "Hava raporlarına göre bu bilgiyi aldık. İnşallah herhangi bir aksaklık olmadan kar yağışının keyfini çıkarırız. Diğer yandan trafikte seyreden sürücülerimize yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Kar lastiği olmayan sürücülerimize trafiğe çıkmamalarını konusunda uyarılarda bulunuyoruz" diye konuştu.


Kendisinin de kısa süreli kar yağışının keyfini yaşadığını söyleyen Kibar, "Sabah erken saatte bir hemşehrimizin evinde misafir olduk. Kendisi kendi el yapımı çorba ikramında bulundu, sonrasında ise misafirlerle beraber dışarıda kar yağışının keyfini yaşadık" şeklinde konuştu. - ORDU

İbrahim Etem Kibar, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
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