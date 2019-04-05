Başkan Kibar Mazbatasını Aldı

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Sayım Biten İlçelerde Hangi Partiye Kaç Oy Yazıldı? İşte Son Durum

A Haber'in Seçim Analisti Diye Ekrana Çıkardığı İsim, Kebapçı Çıktı

Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada