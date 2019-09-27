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Başkan Kibar, öğrencilerle 'İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı

53 dakika önce

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası münasebetiyle Hükümet Konağı önünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa Grup Amirliği tarafından hazırlanan standı ziyaret etti.

Başkan Kibar, öğrencilerle 'İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı, System.String[]

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası münasebetiyle Hükümet Konağı önünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa Grup Amirliği tarafından hazırlanan standı ziyaret etti.


Başkan İbrahim Etem Kibar burada yaptığı açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, canla başla çalışmaktadırlar. Gece-gündüz demeden hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun" diye konuştu.


İtfaiye Haftası'nı kutlamaya gelen ve stantta itfaiyecilerden bilgi alan Ali Rıza Demircan İlkokulu öğrencileri ile de sohbet eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kendilerine derslerinde başarılar diledi.


Öğrenciler de yaptıkları açıklamalarda büyüklerine seslenerek, "İtfaiyeciler bir yangında canla başla can ve mal kaybını önlemek için çalışırlar. Büyüklerimiz bir mesire alanında piknik yaptıkları zaman yaktıkları ateşi tamamen söndürmeden alandan ayrılmasınlar ki milli servet yok olmasın" dediler. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:22 Kaynak: İHA
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