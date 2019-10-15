Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun ile Dolunay İlkokulu (Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu) mevkisinde Kutlukent ve Samanyolu Sokağı birbirine bağlayan güzergahtaki menfez çalışmalarını yerinde incelediler.



Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yaptığı açıklamada, "Bu noktada 2 ay içerisinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Dolunay bölgemizin iki yakasını birbirine bağlayarak bu mevkinin en önemli sorunlarından birini daha çözüme kavuşturmuş olacağız. Bölgedeki Doğal gaz ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise 2019 yılı sonu itibariyle Dolunay bölgemizde sıcak asfalt kaplama yol ve baskı beton kaldırım çalışmalarına başlanılacaktır" dedi.



Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun ve teknik ekiplerin katılımı ile ilk olarak Belediye Sosyal Tesislerinde sunumlu toplantı gerçekleştirildi.



Toplantının ardından ise alt yapı, sıcak asfalt çalışması ve onarım yapılacak olan Sevgi Caddesi, Barbaros Caddesi, Ayazlı mahallesi Fen Lisesi mevki ve Dolunay mahallesindeki dolmuş güzergahları gezildi.



Başkan Kibar ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun son olarak Dolunay İlkokulu (Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu) mevkisinde Kutlukent ve Samanyolu Sokağı birbirine bağlayacak olan menfez çalışmasını da yerinde inceledi. - ORDU