Başkan Kibar: "Söz verdik yerine getiriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kibar: 'Söz verdik yerine getiriyoruz' - Son Dakika

Başkan Kibar: "Söz verdik yerine getiriyoruz"

6 saat önce

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun yağmurlarda su baskınlarının yaşanmasının önüne geçmek için Fatsa Cumhuriyet Meydanı ve Yayalaştırma bölgesinde, Sakarya Mahallesi İnönü Caddesi'nde yağmur suyu ızgaraları yapımı ve hat temizlikleri devam ediyor.

Başkan Kibar:

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun yağmurlarda su baskınlarının yaşanmasının önüne geçmek için Fatsa Cumhuriyet Meydanı ve Yayalaştırma bölgesinde, Sakarya Mahallesi İnönü Caddesi'nde yağmur suyu ızgaraları yapımı ve hat temizlikleri devam ediyor.


Yapılan bu çalışma ile yoğun yağmurdan kaynaklanan su taşkınlarında özellikle meydan bölgesindeki esnafların ve vatandaşların mağduriyetlerini giderilmiş olacak. Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı ekipleri son 10 gün içerisinde 60 adet ızgarada temizlik, 4 farklı noktada 40 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı boy ızgara yapımı gerçekleştirildi.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yoğun yağmurlarda esnafların mağdur olmaması için ekiplerin seferber olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimizde yoğun yağmurlarda olası su baskınlarına karşı esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğimize dair söz vermiştik. Şimdi bu su taşkınlarının önüne geçme anlamında yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bizler yağmur suyu ızgaraları yapımı ve hat temizlikleri gibi çalışmaları yaparken esnaflarımız da kendi imkanlarınca iş yerlerine su girmemesi için önlemler almalıdır" diye konuştu. - ORDU

Fen İşleri Müdürlüğü, Fatsa Belediyesi, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:33 Kaynak: İHA
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