Başkan Kibar: "Tasarruf ederek büyüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kibar: 'Tasarruf ederek büyüyoruz' - Son Dakika

Başkan Kibar: "Tasarruf ederek büyüyoruz"

7 saat önce

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar uyguladıkları tasarruf tedbirleri sayesinde doğal gazda yüzde 35'in üzerinde tasarruf sağlayacaklarını belirtti.

Başkan Kibar:

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar uyguladıkları tasarruf tedbirleri sayesinde doğal gazda yüzde 35'in üzerinde tasarruf sağlayacaklarını belirtti.


Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar belediyeye ait bir çok işletmede hayata geçirdikleri tasarruf tedbirlerini sosyal tesislerde de uygulamaya koyduklarını açıkladı. Kibar, "Enerji tasarrufu konusunda sürdürülen çalışmaların ve politikaların etkin şekilde topluma yansıması için yapılan yeniliklerin doğru ve yerinde olması gerekiyor. Doğal enerji kaynakları bu düzlemde en büyük önemi taşıyan alan olarak karşımıza çıkıyor. Üreterek hem hizmet ediyor hem de tasarruf sağlıyoruz. Bu bizler için çok özel ve önemli bir anlayış. Vatandaşlarımıza hizmeti önceleyen çalışmalarımıza her geçen gün yeni birisini ekliyoruz. Tesisimizde doğal gaz kullanımına kavuşturarak ciddi bir tasarruf sağlamış olduk. LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğal gaz kullanılıyorduk, doğal gaz bağlanmasından sonra bu doğal gaz faturamızı 25 bin TL ye düşürmeyi planlıyoruz. Yüzde 35'in üzerinde bir tasarruf sağlayacağız sistem kendisini 2-3 yılda amorti etmiş olacak. Senelik ödediğimiz 500 bin TL'ye yakın doğal gaz giderimizi 300 bin TL civarına çekmeyi hedefliyoruz. Buradan saylayacak olduğumuz tasarrufun hizmete dönüşmesini de ayrıca planlıyoruz ve onu da hayata geçireceğiz" dedi. - ORDU

İbrahim Etem Kibar, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
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