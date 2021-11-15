Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2021'i değerlendirdi - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2021'in değerlendirilmesi, 2022'nin planlaması amacıyla belediye yöneticileriyle toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplantıya katılan bütün birim müdürleri, 2021 yılında yaptıkları faaliyetler ile birimlerin 2022 planlamaları ve hedefleriyle ilgili olarak da birer sunum yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar gerek fiziki ve altyapı alanında olsun gerekse sosyal ve kültürel belediyecilik alanında olsun oldukça başarılı ve verimli işlere imza attık. Kamuoyu araştırmaları ve saha gözlemlemelerimiz de bunu ortaya koyuyor. Hamdolsun hemşehrilerimizin çalışmalarımıza yönelik memnuniyet oranı bir hayli yüksek. Yaklaşık 2,5 yıldır mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik ve bu süre zarfından ilçemiz için pek çok önemli yatırıma imza attık. Hatta bazı büyükşehirlerden bile fazla iş yaptık. Karatay Belediyesi olarak 2022 yılı için de bütçemizi hazırladık. Bu bütçemizi ilçemizdeki dönüşüm ve değişim için harcayacağız. Karatay'ımızı nokta nokta ele alıyoruz ve şu ana kadar da girmediğimiz sokak, cadde mahalle veya sanayi kalmadı. İlçemizin her noktasında mutlaka belediyemizin en az bir hizmeti var. Bu vesileyle gayretli çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar ortaya konan gayretin üzerine bir kat daha ekleyerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor."