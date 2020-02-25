Başkan Kılca belediye personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılca belediye personeliyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Kılca belediye personeliyle bir araya geldi

7 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Tatlıcak Tesislerinde personelle simit ve süt eşliğinde kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Kılca belediye personeliyle bir araya geldi, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Tatlıcak Tesislerinde personelle simit ve süt eşliğinde kahvaltıda bir araya geldi.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, güne belediyeye ait Tatlıcak Tesislerinde personel buluşmasıyla başladı. İşçilerin mesaisi öncesinde simit ve ballı süt eşliğindeki kahvaltıda personeliyle bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, personelin istek, talep ve önerilerini de dinledi, işçilerle bir süre sohbet etti.


Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile park ve bahçeler, çevre temizlik, yol yapım, bakım ve onarım gibi birçok birimde görev yapan belediye personelinin bulunduğu buluşmada Başkan Kılca, Karataylı hemşehrilerinin huzuru, mutluluğu ve sağlığı için büyük gayret gösteren bütün belediye personeline teşekkür etti.


"Bu eşsiz ve güzel beldeye hizmet etmek de apayrı bir mutluluk"


Başkan Kılca, "Bu sabah mesaiye birlikte başlayalım, simit ve süt eşliğinde güne bismillah diyelim dedik. Ben bu vesileyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Biz kocaman bir aileyiz ve her biriniz bu büyük ve güzel ailenin kıymetli birer parçasısınız. Gerçekten gayretli, yoğun ve fedakarca bir çalışma da yürütüyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Konyamız tarihiyle, kültürüyle beşeri zenginliği ve Selçuklu'ya 200 yıl başkentlik yapmış yapısıyla çok önemli bir belde. Bu eşsiz ve güzel beldeye hizmet etmek de apayrı bir mutluluk ve huzur veriyor bizlere. Bu bilinçle hareket ettiğimiz için de ilçemiz ve insanımız adına başarılı sonuçlar çıkıyor ortaya. Bu sayede de işimiz de kazancımız da çok daha bereketli oluyor. Bu vesileyle gayretli ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Hasan Kılca, Tatlıcak, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
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