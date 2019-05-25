Son Dakika Haberleri: Başkan Kılca, belediye personeliyle iftar yaptı

Başkan Kılca, belediye personeliyle iftar yaptı

1 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye çalışanlarıyla iftarda buluştu.

Başkan Kılca, belediye personeliyle iftar yaptı, System.String[]
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye çalışanlarıyla iftarda buluştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye personeli ile iftarda buluştu. İftar öncesinde programa katılan birim müdürleri ve personelle selamlaşan Başkan Kılca, Karatay Belediyesi Ailesinin Ramazan ayını tebrik etti.

Kılca yaptığı konuşmada, "Artık Ramazan ayının son 10 günündeyiz. Rabbim önce Kadir Gecesi'ni ardından da Ramazan Bayramı'nı görmeyi nasip etsin inşallah. Bildiğiniz gibi Karataylı hemşerilerimizin büyük desteği ile yaklaşık iki aydır hep birlikte ilçemize hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Bizler ilçemize hizmet etme hedefi ile bir araya gelen güzel ve kocaman bir aileyiz. Aramızda çok güzel de bir uyum var. Bu ahenk, ilçemize birbirinden güzel hizmetlere ve Karatay'ın daha da güzelleşmesi ve ileriye gitmesi adına önemli. Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Çünkü insanımız ve şehrimiz için faydalı işler yapıyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız kutsal bir meslek. Karatay Ailesi olarak bunun farkında olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz inşallah" dedi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:46 Kaynak: İHA
Konya, Karatay, Güncel
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