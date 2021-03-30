Başkan Kılca: "Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz" - Son Dakika

Başkan Kılca: "Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz"

30.03.2021 18:04
Başkan Kılca:

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde yürüttüğü "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi.

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde yürüttüğü "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bu tür proje ve uygulamalarla yaya ile sürücü güvenliğini hep birlikte arttıracağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulamasına Karatay Belediyesi de destek verdi. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Karatay'da araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklardaki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi. İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde hayata geçirdiği söz konusu proje kapsamında Karatay Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi önünde de bir program gerçekleştirildi. Etkinliğe Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile ilçe mülki erkanı, okul önündeki yaya geçidini kırmızıya boyarken sürücülere de broşür dağıtarak onları yaya önceliği konusunda bilgilendirdi.

"Karatay'da yayalar kırmızı çizgimiz"

"Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulamasına sonuna kadar destek verdiklerini dile getiren Başkan Hasan Kılca, yayalara öncelik tanınmasına dikkat çekilen uygulamanın önemli olduğuna vurgu yaptı. Hasan Kılca İçişleri Bakanlığı'nın özellikle trafik kazalarının önlenmesiyle ilgili olarak çok önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bizler de Karatay'da yaya önceliği ile alakalı farkındalığın daha fazla artmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda da ilçemiz genelindeki yaya geçitlerinde özellikle de okulların önlerindeki geçitlere kırımızı çizgi çizdik. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyoruz. İnşallah bu tür proje ve uygulamalarla yaya ile sürücü güvenliğini hep birlikte artıracağız. Araç sürücülerimizin yaya geçitlerinde daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Zira trafikte yaşanan her türlü olumsuz durum, hepimizin canını yakmaktadır. Bu anlamda yayalara yol verelim. Bir vatandaşımızın trafik kazasında hayatını kaybetmesi veya zarar görmesini istemiyoruz. Dolayısıyla hep birlikte trafik kurallarına uyalım diyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Başkan Kılca: Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz
Başkan Kılca: Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz
Başkan Kılca: Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz

İçişleri Bakanlığı, Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kılca: 'Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz' - Son Dakika


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