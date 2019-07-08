Başkan Kılca, Çatalhüyük Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu

KILCA: "BU YIL 150 BİN TON ASFALT DÖKECEĞİZ"

Hemşehrilerinin taleplerini dinleyen Başkan Hasan Kılca, mahallede devam eden yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını da yerinde inceledi. Karataylıların daha çok daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için gece gündüz çalıştıklarına vurgu yapan Kılca, "Bu yıl ilçemize 150 bin ton asfalt dökeceğiz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çatalhüyük Mahallesi'ni ziyaret ederek hem hemşehrileriyle buluştu hem de Karatay Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Hasan Kılca'nın Çatalhüyük Mahallesi'ndeki ilk durağı Çatalhüyük Mahalle Muhtarlığı oldu. Mahalle Muhtarı Adem Kurtulan ile bir araya gelen Başkan Kılca, Muhtar Kurtulan'ın yanı sıra mahalle sakinlerinin de taleplerini dinledi ve mahalleyle ilgili olarak istişarelerde bulundu.

Kılca, Çatalhüyük Mahalle Muhtarlığı ziyaretinin ardından Çatalhüyük Emekli Konağı'na da geçti. Burada konak sakinleriyle buluşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, emekli konağından faydalanan Karataylılarla bir süre sohbet etti ve onların isteklerini dinledi.

Başkan Hasan Kılca, son olarak Çatalhüyük Mahallesi'nde Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol yapım ve asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürü Bahattin Totan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Hasan Kılca, Karatay'ın çok daha güzel yaşam şartlarına kavuşması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

BU YIL 150 BİN TON ASFALT DÖKECEĞİZ

Başkan Kılca, "Sosyal, kültürel ve fiziki belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra mahallelerimizi de ziyaret ederek hem belediye olarak yürüttüğümüz çalışmalar hakkında hemşehrilerimizi bilgilendiriyoruz hem de mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunarak bölgenin taleplerini alıyoruz. Bu kapsamda da Çatalhüyük Mahalle Muhtarlığımızı ziyaret ederek Muhtarımız Adem Kurtulan ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Burada hem muhtarımızdan hem de vatandaşlarımızın mahalle ile sokaklarına ilişkin taleplerini dinledik. Sonra da Çatalhüyük Emekliler Konağı'nda da hem büyüklerimizin hayır dualarını aldık hem de isteklerini not ettik. Şu anda da mahallemizde Fen İşleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin kanalizasyon ve altyapı işlerinin ardından bizler de asfaltımızı döküyoruz. Asfalt dökme oranımızı yüzde 50 arttırarak Karatay Belediyesi olarak bu yıl 150 bin ton asfalt dökeceğiz. İlçemize insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hemşehrilerimizin desteği ve duasına layık olabilmek adına Karatayımızın dört bir yanında bu ve daha birçok çalışmalarımızla hemşehrilerimizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.