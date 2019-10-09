Başkan Kılca Çatalhüyük mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çatalhüyük Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede yapımları devam eden cami ile Kur'an kursları inşaatlarında incelemelerde bulunan ve öğrencilerle buluşan Başkan Hasan Kılca, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın faydasına olan her türlü hizmetin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, Çatalhüyük Mahalle Muhtarı Adem Kurtulan ve bölge sakinlerinin de eşlik ettiği ziyaret programı kapsamında Başkan Hasan Kılca, ilk önce Çatalhüyük Mahallesi'nde yapımı süren Beyt-ül Hikme Kur'an Kursu inşaatı ile Hacı Ahmet Karatay Camii'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Medine Kur'an Kursu'na geçen Hasan Kılca, burada da yapımı süren Medine Erkek Kur'an Kursu ek binasında inceleme yaptı. İncelemenin ardından kursta eğitim gören öğrencilerle öğle yemeğinde buluşan Kılca, yemekte bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar son olarak yine Çatalhüyük Mahallesi'nde yapımı süren Akabe Camii ile Kur'an Kursu'nda da incelemelerde bulunarak bölge sakinleriyle buluştu. Başkan Hasan Kılca, vatandaşların belediye ile ilgili taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

CAMİLERİMİZ KÖKLÜ MEDENİYETİMİZİN ÖNEMLİ BİRER MERKEZİDİR

Kılca, Akabe Camii ve Kur'an Kursu'nun yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, camilerin kültürümüzde büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Camiler bizim köklü medeniyetimizin önemli birer merkezleri konumundadırlar. Çünkü camilerimiz; yalnızca ibadet yapılan mekânlar değil, vatandaşlarımızın toplanma yerleridir, çocuklarımızın ve büyüklerimizin buluşup kaynaşma alanlarıdır. Camilerimizin önemine 15 Temmuz akşamında hep birlikte çok güzel bir şekilde şahitlik ettik. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız o gece camilerimizden yükselen sala sesleriyle meydanlara aktı ve FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı mücadele etti. Kur'an kursumuz da yine bölgeye faydalı ve hayırlı hizmetlerde bulunacak. Çocuklarımızdan cıvıl cıvıl Kur'an-ı Kerim'in seslerinin yükseleceği alanlar olarak mahallemiz için buraları önemsiyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZIN FAYDASINA OLAN HER TÜRLÜ HİZMETİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYİZ

Karatay Belediyesi olarak okul, cami ve Kur'an kursların yapımı ile çevre düzenlemesinin yanı sıra söz eksikliklerin giderilmesi konusunda önemli katkılar yaptıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizler de Karatay Belediyesi olarak Camilerimize, Kur'an kurslarımıza ve okullarımıza bugüne kadar birçok önemli destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Gerek buraların yapımında gerek çevre düzenlemelerine ve gerekse de birtakım eksikliklerinin karşılanmasına yönelik katkılarımız oluyor. Karatay Belediyesi olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın faydasına olacak her türlü hizmetin en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Tabii hayırsever vatandaşlarımızın da bu alanda önemli destekleri var. Onların bu destekleriyle ilçemizde cami, okul ve Kur'an kurslar bir bir yükseliyor. Ben bu vesileyle hayırsever hemşehrilerime de ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

ÇOCUKLARIMIZIN MİLLİ VE MANEVİ GELİŞİMİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar da cami ve Kur'an kurslarının yapımlarında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, "Karatay genelinde bu yıl Kur'an kurslarımızdan 4-6 yaş aralığındaki 2 bin 100 çocuğumuz faydalanıyor. Gelecek yıl bu rakamı yeni açılacak kurslarla birlikte 2 bin 500'e çıkacağını düşünüyoruz. İlçe Müftülüğü olarak çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim kurslarının yanı sıra milli ve manevi değerlerimize yönelik eğitimler de veriyoruz. Bu eğitimleri çok önemsiyoruz ve gerek devletimiz gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımız bunun üzerinde özellikle duruyor" dedi.