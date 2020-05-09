Başkan Kılca'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yayımladığı mesajında tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Ayakları altına cennet vaat edilen annelerin en yegane varlık, insana dünya üzerinde sunulmuş en büyük zenginlik olduğunu ifade eden Başkan Hasan Kılca, mesajında, "Yaşama sevincinin, sonsuz sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın kendi tarifini bulduğu makamların en yücesidir annelik. Dinimizde annelere ve annelik makamına sürekli övgüler dizilmiş, annelerin birer cennetin anahtarı olduğu ifade edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diye buyurarak; annelerin aslında kurtuluşa giden yol olduğunu anlatmıştır. Geçmişten günümüze uzanan bu örgü içerisinde çok rahatlıkla ifade edilebilir ki; bizde anne yurt demektir, vatan demekti. Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır. Annelerimizin bu mutlu günlerinde evlatlarını bağrına basamayan, onları kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı tüm şehit annelerimizin her zaman yanlarındayız. Onlar; yüreğimizde sonsuza kadar yaşayacak kahraman şehitlerimizin bize emanetidir. Annelerimizin yaşamını kolaylaştırmak, yalnızca gereksinim duyduklarında değil, her zaman yanlarında olmak, onları sevmek ve emeklerinin boşa gitmediğini gösterecek bir yaşam biçimini kabul etmek, hepimize düşen en büyük sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Koronavirüs salgını dolayısıyla annelerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için sosyal medya üzerinden hayata geçirdikleri projeye de değindi. Başkan Hasan Kılca, dileyen vatandaşların anneleri için şiir veya mesajları içeren videoları; https://www.facebook.com/kilcahasan/,https://twitter.com/hkilca,https://www.instagram.com/hkilca/ adreslerine #ÇiçekAnnem etiketiyle paylaşıp https://cicekannem.karatay.bel.tr linkine kaydolabildiğini, bu sayede de hemşehrileri adına annelerine hediye çiçek göndereceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın bu projeyle annelerini mutlu etmelerini diliyor, bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizi Anneler Günü'nü kutluyorum. Sevginin ve iyiliğin kaynağı annelerimize saygılarımı sunuyorum" dedi. - KONYA