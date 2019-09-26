Son Dakika Haberleri: Başkan Kılca'dan esnaf ziyareti
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Başkan Kılca'dan esnaf ziyareti

1 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Kılca'dan esnaf ziyareti, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.


Fevzi Çakmak Mahallesini ziyaret eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölgede faaliyet gösteren Buğday Pazarı Sitesi esnaflarıyla da bir araya gelerek esnafın talep ve önerilerini dinledi. Birim müdürlerinin yanı sıra belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Kılca ve bölge esnafı, belediyeyi ilgilendiren konulardaki taleplerini de Başkan Hasan Kılca'ya iletti. Karatay Belediyesi olarak yaşanabilir bir Karatay için gayretlerini sürdürdüklerini belirten Hasan Kılca, her fırsatta esnaf ve vatandaş ziyareti yaparak hemşehrilerinin derdini dinleyip, istekleri olup olmadığını sorduklarını belirtti.


"Vatandaşımızın, esnafımızın görüş ve düşüncelerine değer veriyoruz"


Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan ve göreve geldiği günden itibaren fırsat buldukça herkesle iç içe olmayı, esnafların sıkıntılarını dinlemeye çalıştığını söyleyen Başkan Kılca, "Karatayımızı el birliğiyle, güç birliğiyle daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Her fırsatta büyük keyifle gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretlerimizi işimizin en önemli parçası olarak görüyoruz. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Bu ziyaretlerimizi de belirli periyotlarla devam ettiriyoruz. Yapacağımız çalışmaları beraber istişare edip, ortak hareket ediyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir ilçede yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Hizmetlerimize esnaflarımızın ve halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam edeceğiz. Vatandaşımızın, esnafımızın görüş ve düşüncelerine değer veriyoruz. Elbette henüz ziyaret etme fırsatı bulmadığımız esnaflarımız var. İnşallah o kardeşlerimizi de ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. Ben bu vesileyle ekonomimize yaptıkları katma değer ve istihdama olan önemli destekleri dolayısıyla tüm esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KONYA

Hasan Kılca, Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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