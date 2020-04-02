Başkan Kılca'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşlara telefon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılca'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşlara telefon - Son Dakika

Başkan Kılca'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşlara telefon

6 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konyalı şehit aileleri, gaziler, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Başkan Kılca'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşlara telefon, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konyalı şehit aileleri, gaziler, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.


Başkan Hasan Kılca, korona virüs salgını nedeniyle önleyici tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlarla telefonda görüşüyor. Öncelikli olarak şehit aileleri, gaziler ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarla konuşan Başkan Hasan Kılca, vatandaşın bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Konyalı şehit ailelerini de tek tek arayan ve ailelerin hal hatırlarını soran Hasan Kılca, zor süreçten geçilen bu dönemlerde mümkün olduğunca vatandaşların sağlıkları için dışarıya çıkmamaları tavsiyesinde de bulundu. Kılca, "Siz büyüklerimiz, milletimizin ve bizlerin her şeyisiniz. Herhangi bir ihtiyacınız olursa belediyemizi ve beni 24 saat arayabilirsiniz. Beni ailenizin bir evladı olarak görmenizi arzu ediyorum. Bu zor günlerimizde tüm imkanlarımızla sizlerin ve tüm Karatay'ımızın emrindeyiz" dedi.


Şehit aileleri, gaziler ve yaşlılar da Başkan Kılca'nın sürpriz telefonundan duydukları memnuniyeti ifade etti.


Karatay Vefa Destek Grubu çalışmalara devam ediyor


Belediye Başkanı Kılca, belediye hizmet binasında Karatay Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını da inceledi. Kılca, Karatay Vefa Sosyal Destek Grubu'nun korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında Karatay Kaymakamlığı koordinesinde; Karatay Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, AFAD, Karatay Kent Konseyi, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte oluşturulduğunu hatırlatarak grubun çalışmalarına hızlı ve yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Çalışmalarda görevli personelden bilgi alan Başkan Hasan Kılca, "Karatay Vefa Destek Grubu'muz, haftada ortalama 3 bin kişiyle görüşüyor. Tüm kurumlarımız ve belediyemizle birlikte vatandaşlarımızın salgından etkilenmemesi adına yürütülen bu çalışmalarda imkanlarımızı seferber ettik. Salgınla devletimizin büyük mücadelesine katkı sunmaya gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.


Hasan Kılca ayrıca, bu süreçte fedakarca gayret eden Karatay Kaymakamlığı başta olmak üzere tüm Karatay Mülkü İdare Amirlerine, sağlık çalışanlarına emniyet birimlerine, Jandarmaya, sivil toplum kuruluşlarına, AFAD'a, Kızılay'a, basın kuruluşları ile çalışanlarına, muhtarlara, belediye personeline ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - KONYA

Hasan Kılca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:05 Kaynak: İHA

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