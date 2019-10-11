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Son Dakika Güncel Başkan Kılca esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Başkan Kılca esnaf ve vatandaşlarla buluştu

1 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte ilçeye bağlı Mengene Cami'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Kılca esnaf ve vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte ilçeye bağlı Mengene Cami'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Cuma namaz sonrasında vatandaşların cumasını tebrik eden ve bölge sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Hasan Kılca, her hafta Karatay'ın farklı bir mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"nı da değerlendiren Hasan Kılca, Türkiye'nin, birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etme gücü ve hakkı olduğunun altını çizdi.


Kılca, "Ülke olarak birliğimize, bütünlüğümüze karşı terörist saldırıları ortadan kaldırmak, kendi topraklarından göç etmek zorunda bırakılan insanlara güvenli bölge oluşturup ülkelerine dönmeyi sağlamanın yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla kahraman Mehmetçiğimiz bu operasyona başladı. Milletçe inanıyoruz ki ordumuz, Barış Pınarı Harekatı'yla Fırat'ın Doğu'sunu da PKK/YPG ve DEAŞ teröründen temizleyecek, bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir. Ülkemizin bekası, şehitlerimizin kanı, mazlumların ve masumların feryadı için Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Millet olarak ordumuzun, kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Allah yar ve yardımcımız olsun.


Öte yandan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Barış Harekatı'nda şehit olan Konyalı Piyade Onbaşı Yunus Mermer ve bütün şehitler için de Allah'tan rahmet, millet için de başsağlığı dileğinde bulundu. - KONYA

Hasan Kılca, Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:57 Kaynak: İHA
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