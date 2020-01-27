Başkan Kılca: "Gün birlik olma günü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılca: 'Gün birlik olma günü' - Son Dakika

Başkan Kılca: "Gün birlik olma günü"

6 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yaşayan Çölyak hastası vatandaşlara belediyenin ürettiği glutensiz ekmek gönderdi.

Başkan Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yaşayan Çölyak hastası vatandaşlara belediyenin ürettiği glutensiz ekmek gönderdi.


Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu ve harekete geçen kurum ile kuruluşların yanı sıra belediyeler de afet bölgesine yardımda bulunmak için canla başla çalışıyor. Karatay Belediyesi de depremden etkilenen ve çok sayıda Çölyak hastası vatandaşların bulunduğu Elazığ'a glutensiz ekmek gönderdi. Glutensiz ekmekler, bölgedeki Çölyak dernekleriyle iletişime geçildikten hemen sonra yola çıktı.


"Gün birlik olma günüdür"


Konuyla ilgili açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Elazığ'da meydana gelen depremde ölenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize başsağlığı diledi ve yaralı vatandaşlara da acil şifalar temennisinde bulundu. Tüm Türkiye olarak depremle sarsıldıklarını ifade eden Başkan Hasan Kılca, "Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Karatay Belediyesi olarak biz de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak neler yapabileceğimize dair tüm kurum ve kuruluşlarımızla her an iletişim halindeyiz. Onun haricinde deprem bölgesindeki Çölyak dernekleriyle görüştük ve Çölyak hastalarımızın uygun gıdaya erişmekte güçlük çektiğini öğrendik. Vakit kaybetmeden gerekli çalışmayı başlattık ve glutensiz ekmeklerimizi deprem bölgesine doğru yola çıkardık. Talep olması halinde desteğimizi sürdüreceğiz. Hastalarımıza şifa olsun inşallah. Böyle günlerde birlik ve beraberliğimizi göstermeliyiz. Çünkü gün birlik olma günüdür. Konya olarak ülke olarak gözümüz kulağımız Elazığ ve Malatya bölgesinden gelecek güzel haberlerde. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun" dedi. - KONYA

Karatay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya, Japon vatandaşını casusluk suçlamasıyla sınır dışı etti
6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Sivrice'deki köy yollarında derin yarıklar oluştu Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:39:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılca: "Gün birlik olma günü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]