Başkan Kılca Hamzaoğlu Mahallesi'ndeki okul inşaatını inceledi

Eğitime verdikleri öneme vurgu yapan Başkan Kılca, "Şu anda ilçemizde yapımı devam eden 6 eğitim tesisimiz var. En büyük hedefimiz Karatayımıza ve insanımıza kaliteli eğitim mekânları kazandırmak" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hamzaoğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden ortaokul inşaatında incelemelerde bulundu.

Karatay Kaymakamı Selim Parlar, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile belediye yetkililerinin de eşlik ettiği incelemede Başkan Hasan Kılca, inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İLÇEMİZE MODERN VE KULLANIŞLI BİR OKUL DAHA KAZANDIRIYORUZ

Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime büyük destekler verdiklerini belirterek, bu katkılarının önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Kılca, "Bilindiği gibi 31 Mart Yerel Seçimlerinden hemen sonra yeni dönemin ilk temel atmasının eğitime yönelik olmasını arzu etmiştik. Bu bağlamda da Hamzaoğlu Mahallemize 24 derslikli bir ortaokulun, Fevzi Çakmak Mahallesi'ne 24 derslikli Fevzi Çakmak İlkokulun ve Köprübaşı Mahallemize de bir anaokulunun temelini hep birlikte atmıştık. Üç projemizin de inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Şu anda da Hamzaoğlu Mahallemizdeyiz ve ortaokulumuzun inşaatında incelemelerde bulunduk. Gördüğünüz gibi inşaatımızın kabası bitmiş durumda. Bu yılın sonuna kadar okulumuzu tamamlayıp 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi'ne yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ortaokulumuz, 11 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olan okulumuzun toplam maliyeti 8 milyon 250 bin lira. İnşallah çok daha modern ve kullanışlı bir okulu ilçemize kazandırmış olacağız. Ortaokulumuz Karatayımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

EĞİTİME YAPILAN HER YATIRIMI GELECEĞİMİZE YAPILMIŞ OLARAK GÖRÜYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi'nin eğitime dönük yatırımlarının Hamzaoğlu Mahallesi'ndeki projeyle sınırlı olmadığına vurgu yaparak, söz konusu okul ile birlikte ilçe genelinde şu anda yapımı devam eden 6 eğitim yatırımının bulunduğunu söyledi.

Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: "Karatay Belediyesi olarak şu anda Hamzaoğlu Mahallemizdeki bu ortaokul projemiz ile birlikte 6 adet eğitim tesisinin inşaatı devam ediyor. Bunlardan 3'ü anaokulu, buradaki ortaokulumuz ve yine bir de ilkokulumuzun inşaatı var. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezimiz (BİLSEM) ise tamamlandı. BİLSEM önemli bir proje. Çünkü BİLSEM sayesinde özel yetenekli, özellikle zeka ve liderlik alanlarında yüksek kapasiteye sahip, bunun yanında da özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencilerin tespit edilerek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmayı, onların kendilerini tanımalarını sağlamayı, aynı zamanda da gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla bir yandan Konyamızın ve ilçemizin eğitim hayatına katkı sunarken bölgemizin derslik ihtiyacına da önemli destekler vermiş oluyoruz. Tüm bu eğitim yatırımlarımızı yaparken de geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza daha kaliteli ve güzel eğitim mekanları oluşturmayı hedefliyoruz. Eğitime yapılan her yatırımı çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan yatırım olarak görmeye, evlatlarımız için çaba göstermeye devam edeceğiz."