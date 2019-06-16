Başkan Kılca: "Hedefimiz, ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından yapımı süren Bilim ve Sanat Eğitim Merkezinde (BİLSEM) incelemelerde bulundu.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından yapımı süren Bilim ve Sanat Eğitim Merkezinde (BİLSEM) incelemelerde bulundu.



Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulandığını hatırlatan Hasan Kılca, çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'i Konya'ya kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. BİLSEM ile özel yetenekli ve yüksek seviyede performans gösteren öğrencilerin tespit edildiğini belirten Kılca, "Bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olarak gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Evlatlarımız bunu yaparken de örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini de aksatmayacaklar. Hem bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlanacak hem de sahip oldukları kapasitelerini geliştirme imkanı bulacaklar" dedi.



Kılca, toplamda 3 bin 970 metrekarelik inşaat alanı bulunan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nin 26 derslikten oluşacağını belirterek, "Toplamda 6.5 milyon liraya mal olacak BİLSEM'de Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Matematik, Bilişim, Müzik, Edebiyat, Tarih, Resim, Güzel Sanatlar,Robotik Atölyeleri ile söz konusu alanların laboratuvarları, yabancı dil ve Felsefe dersliği, uzaktan eğitim stüdyosu, gözlem evi ile atölyesi, kütüphane ve okuma salonu, bay ve bayan mescidi, kafeterya ve konferans salonu bulunacak. Alanlarında uzman eğitimcilerimiz ve evlatlarımızın gayretleriyle inanıyorum ki BİLSEM'den faydalanacak çocuklarımızın ufku daha da açılmış ve geleceklerine önemli bir ışık tutulmuş olacak. Konumu itibariyle de merkezimiz, ilçemizin cazibe merkezlerinden birisi olacak" diye konuştu. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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