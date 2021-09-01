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Başkan Kılca: "Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız" - Son Dakika

Başkan Kılca: "Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız"

01.09.2021 16:20
Başkan Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın ve Karataylıların her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden gayret edeceklerini söyledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın ve Karataylıların her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden gayret edeceklerini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya milletvekilleri ile ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte yaptığı mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Mahalleleri ve işyerlerini tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan, esnafı dinleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye tarafından yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyerek bölgenin eksikliklerinin giderilmesi için de çözümler üretiyor. İlçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahalle ziyaretleri de gerçekleştirerek hem belediyenin yürüttüğü yatırımları yerinde inceleyen hem de tüm ilçenin talep ile ihtiyaçlarını tespit ederek çözümler üreten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya milletvekilleri, il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte sahada olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte Yağlıbayat, Esentepe, Yenikent, Ağsaklı, Karadona ve Kızören mahallelerini ziyaret etti. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile söz konusu mahallelerin muhtarlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Hasan Kılca, milletvekilleri ve teşkilat mensupları; vatandaşla buluştu. Karatay Belediyesi'nin merkeze uzak söz mahallelerde sürdürdüğü yatırım ile projeleri yerinde inceleyen Hasan Kılca, milletvekilleri ve ilçe teşkilatı mensupları; söz konusu talepler konusunda neler yapılabileceğini mahalle muhtarları ve bölge sakinleriyle istişare etti.

Başkan Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı ile mahalle ziyaretlerinin yanı sıra oda ve kurum ziyaretleri de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Başkan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Karatay Ziraat Odası ve Karatay İlçe Tarım Müdürlüğü'nü de ziyaret etti. Karatay'daki tarımsal faaliyetler, sulama ve çiftçilerin durumunu istişare edildiği söz konusu ziyaretlerde hükümet ile Karatay Belediyesi'nin ilçe tarımıyla ilgili çalışmaları da konuşuldu.

İlçe genelinde ve toplumun tüm kesimlerine yönelik ziyaretlerini sürdüren Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç; Karatay sınırları içerisinde bulunan Aykent Sanayi Sitesi, Dökümcüler Sanayi Sitesi ile BÜSAN Sanayi Sitelerinin yönetimleriyle bir araya geldi. Söz konusu ziyaretlerde Konya sanayisini ve şehrimizdeki önemli sanayi sitelerini içerisinde barındıran Karatay'ın sürece olan katkıları ele alındı.

Öte yandan Başkan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte Tenekeciler Sanayisini de ziyaret ederek bölgede faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi. Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte ise İstanbul Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek bölge esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu.

Karatay Belediyesi olarak merkez ve merkeze uzak mahallelerde yürüttükleri çalışmalara devam ettiklerini belirten Kılca, söz konusu çalışmaları yerinde görmek, yeni talepleri almak ve çözüme kavuşturmak için de her zaman sahada olduklarının altını çizdi. Kılca, "Merkezin yanı sıra merkeze uzak mahalle ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu ziyaretler ve buluşmalarla amacımız, Karatay Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızın neticelerini, verimini ve söz konusu hizmetlerimizin vatandaştaki karşılığını yerinde tespit etmektir. Bizler, bugüne kadar hep vatandaşlarımızın içinde olduğumuz için onların ihtiyacı olmayan bir işte olmadık. Şehir merkezindeki yaşam standardını ve kalitesini ilçemizin tamamında hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu gayretimizde hükümetimizin, milletvekillerimizin, belediyelerimizin ve teşkilatlarımızın değerli desteklerini aldık almaya devam ediyoruz. Bizler, hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatayımızın ve Karataylının her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden gayret edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Başkan Kılca: Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız
Başkan Kılca: Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız
Başkan Kılca: Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız
Başkan Kılca: Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız
Başkan Kılca: Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılca: 'Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahadayız' - Son Dakika


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