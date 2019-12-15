Başkan Kılca: "İlçemizdeki eğitimin fiziki ve akademik kalitesine katkı sunuyoruz" - Son Dakika
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Başkan Kılca: "İlçemizdeki eğitimin fiziki ve akademik kalitesine katkı sunuyoruz"

6 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın gerçekleştirdiği okul ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın gerçekleştirdiği okul ziyaretleri devam ediyor.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın geçtiğimiz hafta başlattığı ve ilçe genelindeki bütün okulları kapsayacak ziyaretleri devam ediyor. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu ile Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fehmi Adam'ın da eşlik ettiği ziyaretlerin bu haftaki adresleri Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu, Akabe İmam Hatip Ortaokulu, Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ali Ulvi Kurucu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Karatay Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Anaokulu oldu. Başkan Hasan Kılca, ilçe merkezindeki okulların yöneticileri, öğretmen ve öğrencileriyle buluşarak hem okulların ihtiyaçları ile taleplerini yerinde alıyor hem de okulların ve öğrencilerin yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi alışverişinde bulunuyor.


"İlçemizi çok daha güzel noktalara birlikte taşıyacağız"


Karatay Belediyesi olarak eğitime yönelik yatırım ve projeleri hakkında bilgi veren Başkan Kılca, Karatay'da çok daha iyi bir eğitim için gayret etmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Kılca, "Hükümetimizle valiliğimizle, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle birlikte Karatay Belediyesi olarak siz çocuklarımızın çok daha iyi ve kaliteli mekanlarda eğitim alabilmesi için canla başla çalışıyoruz. Bunun için de geçtiğimiz hafta itibariyle okullarımıza ziyaret programları yapmaya başladık. Bugün de ilçemizdeki 6 okulumuzu ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar Karatay Belediyesi olarak gerek okullarımızın inşası, spor salonu ve sahaların yapımı, gerek bahçelerin düzenlenmesi gerekse de ilçemizdeki eğitimin akademik kalitesine de katkı sunmak adına daha birçok projeyi hayata geçirdik. Bu ziyaretlerimiz de okullaşma ve eğitim kalitesi bağlamında hem hangi noktada olduğumuzu görmek hem de okullarımızın ihtiyaçlarını tespit edip söz konusu eksiklikleri gidermek amacı taşıyor. İnanın gözlerinizdeki bu güzel enerjiyi ve öğrenme azmini gördükçe bizlerin de çalışma motivasyonu artıyor. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte gayret edeceğiz ve ilçemizi çok daha güzel noktalara birlikte taşıyacağız" şeklinde konuştu.


"Belediye Başkanımız Hasan Kılca, eğitime büyük önem veriyor"


Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise, öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca, eğitime büyük önem veriyor. Bugüne kadar hayata geçirilen projeler de bunun göstergesi. Başkanımız, söz konusu projeler sizlerin hizmetine sunulurken il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ile siz kıymetli öğrencilerimizin de fikirlerine önem veriyor. Bu buluşmalar da buna katkı sunuyor. Ben bu vesileyle eğitime olan ilgisi dolayısıyla başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Hasan Kılca, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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