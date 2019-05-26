Son Dakika Haberleri: Başkan Kılca, Karaaslan Piknik Bahçesinde vatandaşlarla buluştu

Başkan Kılca, Karaaslan Piknik Bahçesinde vatandaşlarla buluştu

9 saat önce

Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda hizmet veren ve Türkiye'nin ilk bireysel piknik bahçesi olan Karaaslan Piknik Bahçesinde, iftarı bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Kılca, Karaaslan Piknik Bahçesinde vatandaşlarla buluştu, System.String[]
Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda hizmet veren ve Türkiye'nin ilk bireysel piknik bahçesi olan Karaaslan Piknik Bahçesinde, iftarı bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Hasan Kılca, vatandaşların özellikle hafta sonları büyük ilgi gösterdiği Piknik Bahçesinde hafta sonlarını değerlendiren hemşehrileriyle sohbet ederek, piknik bahçesi ile ilgili bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Kılca, Karaaslan Piknik Bahçesinin yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda kurulduğunu ve Türkiye'nin ilk bireysel piknik bahçesi olduğunu hatırlatarak, "Karaaslan Piknik Bahçemizde iftar hazırlığı yapan ve aileleri ile güzel vakit geçiren hemşehrilerimizi ziyaret ettik. 100'er metrekarelik 454 adet bireysel piknik bahçemiz, vatandaşlarımızın hizmetinde. Mangal yerleri, kamelyalar, lavabolar, peyzaj bitkileri, fitness ve çocuk oyun alanı ve mescit gibi birçok sosyal donatı alanlarıyla Karaaslan Piknik Bahçemiz, Konyamızın yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Ramazan ayında ve özellikle de yaz aylarının gelmesiyle birlikte hemşehrilerimizin uğrak yeri" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Kılca, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatay'ın daha da gelişmesi ve ilerlemesi için gayret edeceklerinin altını çizdi. Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak en önemli önceliğimiz vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğudur. Bunun tesisi için de ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Ben, şehrimizin en büyük parklarından biri olan piknik bahçemize tüm hemşehrilerimi davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:12 Kaynak: İHA
Türkiye, Hasan Kılca, Güncel
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