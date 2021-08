Başkan Kılca: "Karatayımız için tüm kadromuzla sahadayız" - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde her fırsatta mahalle sakinleri ve esnafla ile bir araya geliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile birlikte yaptığı mahalle ziyaretlerini sürüyor. Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda Saraçoğlu, Hacısadık ve Ulubatlı Hasan Mahallelerinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden ve talepleri dinleyen Başkan Hasan Kılca, sık sık gerçekleştirdikleri mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla birebir görüşmeye devam edeceklerini söyledi.

Karatay'ın şehrin en çok değer kazanan ilçesi konumunda olduğunu kaydeden Başkan Kılca, aynı gelişim ve değer artışının devam edeceğini ifade ederek, "Hemşehrilerimizle bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyorum. Bu noktada vatandaşlarımızla olan muhabbetimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde Karataylıların talepleri üzerine en küçük sorunlarını bile kısa zamanda çözüme kavuşturmak için ilgili birimi harekete geçiriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi bizler daha kolay ulaşılabilir bir belediye olmak için sahada tüm kadromuzla varlığımızı vatandaşlarımıza hissettirmeyi amaçlıyoruz. Ortaya koyduğumuz her eserle insanımızın gönüllerine dokunmak için çalışıyoruz. Çok şükür hemşehrilerimiz de bunu sahada her fırsatta söylüyor. Vatandaşımızın bize gösterdiği istikamette koşmaya, çalışmaya ve ilçemizi geliştirmeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi. - KONYA