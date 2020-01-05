Başkan Kılca: "Konu eğitim olunca bizim için akan sular durur" - Son Dakika
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Başkan Kılca: "Konu eğitim olunca bizim için akan sular durur"

6 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe genelindeki okulları kapsayan ziyaretleri sürüyor.

Başkan Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe genelindeki okulları kapsayan ziyaretleri sürüyor.


Hasan Kılca, 2020'nin ilk okul ziyaretlerini ise Hüseyin Sevim Köroğlu İlkokulu, İMKB Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İMKB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ile Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yaptı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyaretlerinde okulların müdürleri, öğretmen ve öğrencileriyle buluşan okulların ihtiyaçları ile taleplerini yerinde dinledi öğrencilerin yürüttükleri çalışmalar hakkında da istişarelerde bulundu.


"Söz konusu eğitim olunca bizim için akan sular durur"


Karatay Belediyesi olarak eğitime yönelik yatırım ve projeleri hakkında bilgi veren Başkan Kılca, Karatay'da çok daha iyi bir eğitim için gayret etmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Kılca, "Her hafta Cuma gününü sizlere ayırıyorum ve bu beni gerçekten de çok mutlu ediyor. Karatay Belediyesi olarak sizlerin eğitimine, geleceğe hazırlanmanıza ve yetişmenize çok önem veriyoruz. Bu kapsamda da göreve gelir gelmez belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nü oluşturduk. Çünkü söz konusu eğitim olunca bizler için akan sular durur. Daha sonra da okullarımız için, öğrenciler için neler yapabiliriz diye hemen çalışmalarımıza başladık. Bu yaz yaz spor okullarını düzenledik, ilçemizde bu yıl ilkokula başlayan tüm birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteğimizi verdik. Yine tüm okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığını kuruyoruz. Okullarımızın yapımı, fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik birçok çalışmaya imza attık. BİLSEM inşaatımız bitti. Tek amacımız az önce de ifade ettiğim gibi sizlerin iyi yetişmesine ve ilçemizin akademik eğitim kalitesine katkı sunmak" ifadelerini kullandı.


"Karatay Belediyemizin eğitime olan katkısı çok büyük"


Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise, öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek buluşma programlarını düzenleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Her fırsatta ve platformda Karatay Belediyesi'nin eğitime büyük önem verdiğini ifade eden Sami Sağdıç şunları kaydetti: "Gerçekten de Karatay Belediyesi, bugüne kadar gerek okullarımızın yapımı, fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve siz öğrenci kardeşlerimizin yetişmelerine katkısı anlamında önemli projeler hayata geçiriyor. Ben bu vesileyle sadece belediyecilik hizmetlerindeki başarısından dolayı değil, eğitime olan katkısı dolayısıyla başkanımıza teşekkür ediyorum."


Başkan Hasan Kılca'ya, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu ile Karatay Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fehmi Adam da eşlik etti. - KONYA

Hasan Kılca, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
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